Smriti Mandhana Century : स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने बतौर ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी को पछाड़ा

नवी मुंबई: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी ने पुरुष क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बतौर ओपनर बनाए एक रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।

नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में न्यूजीलैंड के खिलाफ गुरुवार को हुए मैच में मंधाना और प्रतिका रावल ने पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी की। महिला वनडे विश्व कप में भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाजों की बनाई ये सबसे बड़ी साझेदारी है। इस साझेदारी के साथ ही 2025 में प्रतिका और मंधाना की जोड़ी ने वनडे में 1557 रन जोड़ दिए हैं।

मंधाना और प्रतिका की जोड़ी ने रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बतौर ओपनर 2023 में वनडे में बनाए 1,523 रन के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया। मंधाना और प्रतिका की जोड़ी सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के 1998 में बनाए रिकॉर्ड को भी इसी विश्व कप में पीछे छोड़ सकती है।

सचिन और गांगुली ने 1998 में बतौर ओपनर 1,635 रन बनाए थे। मंधाना और प्रतिका की जोड़ी को इस आंकड़े को पीछे छोड़ने के लिए 79 रन की जरूरत है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ हो रहे इस बेहद अहम मैच में प्रतिका रावल ने 134 गेंद पर 13 चौके और 2 छक्के लगाते हुए 122 रन की पारी खेली। मंधाना 95 गेंद पर 4 छक्के और 10 चौके की मदद से 109 रन बनाकर आउट हुईं। दोनों के बीच 212 रन की साझेदारी हुई। यह दूसरा मौका था जब दोनों बल्लेबाजों के बीच 200 से अधिक रन की साझेदारी हुई।

मंधाना ने वनडे फॉर्मेट का इस साल का 5वां शतक लगाया। इस फॉर्मेट में मंधाना का यह 14वां शतक था। महिला वनडे क्रिकेट में मंधाना से ज्यादा शतक ऑस्ट्रेलियाई मेग लेनिंग के नाम हैं। लेनिंग ने 15 शतक लगाए हैं।