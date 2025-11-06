Smriti Mandhana ICC Nomination : 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ' पुरस्कार के लिए मंधाना, वोल्वार्ड्ट और गार्डनर का नाम शॉर्टलिस्ट

खेल

Nov 06, 2025, 04:13 PM
'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ' पुरस्कार के लिए मंधाना, वोल्वार्ड्ट और गार्डनर का नाम शॉर्टलिस्ट

नई दिल्ली: आईसीसी ने अक्टूबर महीने के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना, दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट और ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एश्ले गार्डनर का नाम शॉर्टलिस्ट किया है।

स्मृति मंधाना, लौरा वोल्वार्ड्ट और एश्ले गार्डनर तीनों ने महिला विश्व कप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया।

मंधाना ने विश्व कप में अक्टूबर में खेले गए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ क्रमश: 80, 88 और 109 रन की पारी खेली थी। इन तीनों पारियों के दम पर मंधाना का नाम अक्टूबर महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए नामित किया गया है। मंधाना ने विश्व कप के 9 मैचों की 9 पारियों में 1 शतक और 2 अर्धशतक की मदद से 434 रन बनाए और भारत को पहला विश्व कप दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। वह टूर्नामेंट की दूसरी सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रहीं।

दक्षिण अफ्रीका की कप्तान और सलामी बल्लेबाज लौरा वोल्वार्ड्ट ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में 169 रन की यादगार पारी खेल टीम को फाइनल का टिकट दिलाया था। इस पारी की बदौलत उनका नाम अक्टूबर महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए नामित किया गया है। लौरा ने अक्टूबर में खेले गए 8 मैचों में 470 रन बनाए। भारत के खिलाफ 2 नवंबर को खेले गए फाइनल में भी लौरा ने 101 रन की पारी खेली थी। हालांकि, वह टीम को चैंपियन नहीं बना सकीं। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 9 मैचों में 571 रन बनाकर टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोरर रहीं।

ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में भारत से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। सेमीफाइनल तक के सफर में ऑस्ट्रेलिया के लिए एश्ले गार्डनर ने गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था। गार्डनर ने अक्टूबर महीने में खेले 7 मैचों की 5 पारियों में 2 शतक और 1 अर्धशतक की मदद से 328 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 115 और इंग्लैंड के खिलाफ 104 रन की नाबाद पारी उन्होंने खेली। इसके अलावा 7 विकेट भी उन्होंने लिए। बल्ले और गेंद के साथ दमदार प्रदर्शन की वजह से ही उन्हें अक्टूबर महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है।

--आईएएनएस

 

 

Women CricketAshleigh GardnerSmriti MandhanaLaura WolvaardtICC AwardsPlayer of the MonthWorld Cup 2025

