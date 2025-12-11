Smriti Mandhana : क्रिकेट से ज्यादा मुझे किसी और चीज से प्यार नहीं: स्मृति मंधाना

नई दिल्ली: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना अपनी शादी स्थगित होने के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर नजर आईं। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान मंधाना कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ मौजूद थीं। इस दौरान मंधाना ने कहा कि क्रिकेट से ज्यादा अहमियत वह अपनी जिंदगी में किसी भी दूसरी चीज को नहीं देतीं। बस गेंद देखना है और मारना है।

स्मृति मंधाना ने कहा, "मैं हमेशा से एक साधारण इंसान रही हूं। किसी चीज को लेकर मैंने अपनी जिंदगी को कभी मुश्किल नहीं बनाया है। लोग हमारे बारे में मैदान पर चल रही चीजों को देखकर धारणा बनाते हैं, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करती। कैमरे के पीछे हम जो मेहनत करते हैं, वह मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। मैं किसी चीज को लेकर अच्छा या बुरा महसूस कर सकती हूं, लेकिन हम जो भी तैयारी करते हैं, मैदान पर वह परिणाम के रूप में दिखता है। पिछले 2 साल में हमने इसी धारणा के आधार पर क्रिकेट खेला है और आगे भी यही योजना है। इसी आधार पर हमें परिणाम भी मिले हैं।"

उन्होंने कहा, "मुझे क्रिकेट से ज्यादा किसी और चीज से प्यार नहीं है। जब आप फील्ड पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाते हैं, तो इससे ज्यादा अहम कुछ भी नहीं हो सकता। आप सिर्फ भारत के लिए मैच जीतना चाहते हैं। जब हम भारतीय टीम की जर्सी पहनते हैं, तो अपनी हर समस्या को भूल जाते हैं। आप करोड़ों में से एक हैं, जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह विचार आपका ध्यान क्रिकेट पर केंद्रित करने के लिए काफी है।"

मैच के दौरान होने वाली समस्याओं और उसके समाधान के लिए खिलाड़ियों के अलग-अलग सुझाव से जुड़ी समस्या पर मंधाना ने कहा, "मैं निजी तौर पर इसे परेशानी नहीं मानती। सभी देश के लिए मैच जीतना चाहते हैं। सभी की अपनी राय होती है कि हम देश के लिए गेम कैसे जीतेंगे। इस दौरान हमारे बीच बहस बल्कि चर्चा होती है। अगर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हममें टीम के लिए मैच जीतने का जज्बा नहीं है।"

मंधाना की शादी गायक और संगीतकार पलाश मुच्छल के साथ 23 नवंबर को होने वाली थी, जो स्थगित हो गई। दोनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से रिश्ता खत्म होने और निजी जीवन में आगे बढ़ने की जानकारी दी है।

