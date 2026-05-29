सिंगापुर ओपन: सिंधु, लक्ष्य, सात्विक-चिराग, तनीषा-ध्रुव ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई

सिंगापुर: सिंगापुर ओपन में गुरुवार का दिन भारत के लिए शानदार रहा। स्टार शटलर पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी की डबल्स जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मिश्रित डबल्स में तनीषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई।

सिंधु ने टूर्नामेंट में अपनी शानदार लय को जारी रखते हुए जबरदस्त जीत हासिल की। उन्होंने जापान की रिको गुंजी को सिर्फ 37 मिनट में सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हरा दिया। सिंधु शुरू से ही मैच पर हावी दिखीं। उन्होंने रैलियों को आसानी से नियंत्रित किया और अपनी विरोधी को मैच में जमने का कोई मौका नहीं दिया। पहले राउंड में इंडोनेशिया की पांचवीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी पुत्री कुसुमा वर्दानी को हराने के बाद, सिंधु ने बिना अपनी लय खोए, उसी गति के साथ टॉप-8 में जगह बनाई।

हालाकिं, उनकी अगली चुनौती अब तक की सबसे कठिन हो सकती है। सिंधु का मुकाबला मौजूदा ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी एन से-यंग से होगा। सिंधु अब तक आठ मुकाबलों में इस खिलाड़ी को कभी नहीं हरा पाई हैं।

पुरुष डबल्स में, चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी सात्विक और चिराग को काफी कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा। उन्होंने तीन गेम तक चले मैच में चीनी ताइपे की जोड़ी ली झे-हुई और यांग पो-ह्सुआन को हराया।

भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-15 से जीतकर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, लेकिन दूसरे गेम में उनकी लय पूरी तरह से बिगड़ गई। उनके विरोधियों ने 11-21 से गेम जीतकर मैच को निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। निर्णायक गेम में भी मुकाबला काफी देर तक संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन अंत में भारतीय जोड़ी ने अपना संयम बनाए रखते हुए 21-18 से जीत हासिल ली। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के आरोन ताई और कांग खाई जिंग से होगा।

दिन का सबसे बड़ा उलटफेर मिश्रित डबल्स में देखने को मिला। यहां तनीषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला ने जापान की माया तागुची और यूटा वातानाबे के खिलाफ पहले गेम में पूरी तरह से पिछड़ने के बाद भी शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की। पहला गेम 8-21 से हारने के बाद, भारतीय जोड़ी ने धीरे-धीरे आक्रामक नेट प्ले और बेहतर डिफेंस के जरिए मैच का रुख अपनी ओर मोड़ा, और आखिरकार जोरदार वापसी करते हुए 21-17, 21-16 से जीत हासिल की।

लक्ष्य का क्वार्टर-फाइनल तक का सफर कुछ अजीब परिस्थितियों में तय हुआ, जब थाईलैंड के कुनलावुत विटिडसर्न ने राउंड-ऑफ-16 के मुकाबले की शुरुआत के कुछ ही पलों बाद मैच से नाम वापस ले लिया। पेरिस 2024 के रजत पदक विजेता ने सिर्फ दो अंक खेले जाने के बाद ही मैच छोड़ दिया।इससे भारतीय अगले दौर में जगह मिल गई। उनका अगला मुकाबला जापान के कोकी वतनबे से होगा।

--आईएएनएस

पीएके