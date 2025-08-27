खेल

Sift Kaur Samra Gold Medal : सिफ्ट कौर ने लहराया तिरंगा, भारत को दिलाया गोल्ड

सिफ्ट कौर सामरा ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में जीते दो स्वर्ण
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Aug 27, 2025, 02:55 PM
एशियन शूटिंग चैंपियनशिप : सिफ्ट कौर ने लहराया तिरंगा, भारत को दिलाया गोल्ड

नई दिल्ली:  सिफ्ट कौर सामरा ने मंगलवार को एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा के व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।

आठ महिला शूटर्स के फाइनल में सिफ्ट 459.2 अंकों के साथ शीर्ष पायदान पर रहीं, जबकि चीन की युजी यांग 458.8 अंकों के साथ दूसरे और जापान की मिसाकी नोबाता 448.2 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर रहीं। एक अन्य भारतीय, आशी चौकसे, 402.8 अंक के साथ सातवें स्थान पर रहीं।

सिफ्ट और आशी क्वालीफिकेशन राउंड में क्रमशः दूसरे और पांचवें स्थान पर रही थीं। लेकिन, दोनों ने फाइनल में पहले और चौथे स्थान पर प्रवेश किया, क्योंकि क्वालिफिकेशन राउंड में शीर्ष पर रहीं एक अन्य भारतीय, श्रीयंका 'रैंकिंग ओनली पॉइंट्स' (आरपीओ) श्रेणी में प्रतिस्पर्धा कर रही थीं।

अंजुम मुद्गिल के साथ मिलकर सिफ्ट और आशी ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।

सिफ्ट ने 589 अंक बनाए, जबकि आशी ने 586 और अंजुम ने 578 अंक जुटाए। भारतीय टीम ने कुल 1753 स्कोर के साथ गोल्ड अपने नाम किया, जबकि जापान ने 1750 अंकों के साथ सिल्वर और साउथ कोरिया ने 1745 अंकों के साथ ब्रॉन्ज जीता।

इस बीच, दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में पोडियम पर जगह बनाने से चूक गईं। मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में चौथे स्थान पर रहीं।

व्यक्तिगत रूप से चूकने के बावजूद, मनु ने ईशा सिंह और सिमरनप्रीत कौर बरार के साथ मिलकर टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता।

एशियाई प्रतियोगिता के लिए भारतीय सीनियर निशानेबाजी दल में 35 सदस्य शामिल हैं, जो 15 स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। श्यामकेंट मीट में कुल 129 भारतीय निशानेबाज जूनियर स्पर्धाओं में भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

भारत ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में अब तक सीनियर स्पर्धाओं में 19 पदक जीते हैं। इनमें 9 गोल्ड, 3 ब्रॉन्ज और 7 सिल्वर मेडल शामिल हैं।

 

