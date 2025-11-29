खेल

Shubman Gill Injury : गिल-अय्यर की रिकवरी को लेकर गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने दिया अपडेट

मोर्ने मोर्कल ने गिल और अय्यर की रिकवरी पर दिया बड़ा अपडेट
Nov 29, 2025, 08:16 AM
गिल-अय्यर की रिकवरी को लेकर गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने दिया अपडेट

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने बताया है कि भारतीय कप्तान शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर रिकवरी कर रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ियों को टीम में वापसी का इंतजार है।

 

 

शुभमन गिल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी, जबकि अय्यर बीते महीने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर स्प्लीन इंजरी के चलते दौरे से बाहर हो गए थे।

 

मोर्ने मोर्कल ने गिल को लेकर कहा, "मुझे लगता है कि सबसे अच्छा यही होगा कि मेडिकल टीम ही यह अपडेट दे। मैंने दो दिन पहले शुभमन से उनका हालचाल जानने के लिए बात की थी। वह ठीक हो रहे हैं। यह जानकर अच्छा लगा।"

 

मोर्ने मोर्कल ने श्रेयस अय्यर की रिकवरी को लेकर कहा, "श्रेयस ने भी अपना रिहैब शुरू कर दिया है, जो बहुत अच्छा है। इसलिए, हम टीम में उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। वह स्वस्थ हैं और टीम में वापसी के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं।"

 

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे टीम में यशस्वी जायसवाल को शुभमन गिल के स्थान पर मौका मिल सकता है, लेकिन नंबर-4 पर कौन जगह बनाएगा, यह स्पष्ट नहीं है। हालांकि, ऋषभ पंत और तिलक वर्मा इस रेस में हैं।

 

मोर्ने मोर्कल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में बदलाव से टीम को फिर से फोकस करने में मदद मिलेगी।

 

मोर्कल ने कहा, "आप साउथ अफ्रीकी टीम को जानते हैं, उनके पास वह मोमेंटम है। वह एक आत्मविश्वासी टीम है, जो दूसरों के लिए खतरनाक है। भारत के लिए अच्छी शुरुआत करना जरूरी होगा, हमारे लिए अगले एक या दो हफ्तों में अच्छा क्रिकेट खेलना जरूरी होगा, क्योंकि वे यहां जीतने के लिए हैं। हम अब अगले दो दिनों पर फोकस करेंगे। खुद को शानदार तैयारी करने का सबसे अच्छा मौका दें। मैदान पर जाकर पिछले कुछ हफ्तों को पीछे छोड़कर सच में दमदार क्रिकेट खेलने पर फोकस करें।"

 

टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवाई थी। ऐसे में अब सीमित ओवरों की सीरीज में भारत मेहमान टीम से बदला लेना चाहेगा।

 

भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें 30 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज खेलेंगी। इसके बाद दोनों देश 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज में आमने-सामने होंगे।

 

--आईएएनएस

 

 

 

