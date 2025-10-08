Shubman Gill Captaincy : मुश्किल है रोहित-कोहली के लिए विश्व कप 2027 खेलने की डगर

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शुभमन गिल के हाथों में भारत की वनडे टीम की कमान है। 26 वर्षीय गिल की कप्तानी में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी इस सीरीज में खेलते नजर आएंगे। कुछ दिग्गजों ने सेलेक्टर्स के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। वहां, कुछ फैंस मान रहे हैं कि यह इन दोनों ही दिग्गज खिलाड़ियों के शानदार युग के अंत की शुरुआत है।

जब से 38 वर्षीय रोहित शर्मा के स्थान पर गिल को टीम की कमान सौंपी गई है, तभी से क्रिकेट जगत में बहस छिड़ गई है। कुछ फैंस ने ये तक मान लिया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अब विश्व कप 2027 के प्लान का हिस्सा ही नहीं हैं।

शुभमन गिल को इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था, जहां भारत ने पांच मुकाबलों की सीरीज में 2-2 से बराबरी की, जिसके बाद उन्हें एशिया कप 2025 में उपकप्तान चुना गया। अब वनडे टीम का जिम्मा सौंपना यह दर्शाता है कि शायद बोर्ड उन्हें आगामी वनडे विश्व कप में एक कप्तान के तौर पर देखता है।

पूर्व स्टार क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि गिल को बहुत ही जल्दी ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उन्हें डर है कि इस तरह जल्दी-जल्दी सब मिलना नुकसानदायक भी साबित हो सकता है।

एक ओर सबा करीम रोहित शर्मा से वनडे कप्तानी छीने जाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कोहली-रोहित को चुने जाने पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।

वेंगसकर का कहना है कि ये खिलाड़ी लंबे वक्त से खेल से दूर हैं। ऐसे में उनकी फॉर्म और फिटनेस का आकलन बेहद मुश्किल है। हालांकि, उन्होंने स्वीकारा है कि रोहित-कोहली संभवत: शानदार रिकॉर्ड के चलते टीम में चुने गए हैं।

रोहित शर्मा के वनडे फॉर्मेट में प्रदर्शन को देखा जाए, तो तीन दोहरे शतक जड़ चुके दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 273 मुकाबलों में 48.76 की औसत के साथ 11,168 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 32 शतक और 58 अर्धशतक निकले।

दूसरी ओर, 36 वर्षीय विराट कोहली 302 वनडे मुकाबलों में 57.88 की औसत के साथ 14,181 रन जुटा चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 51 शतक और 74 अर्धशतक निकले।

विराट कोहली वनडे इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं, जबकि रोहित शर्मा इस फेहरिस्त में 10वें स्थान पर मौजूद हैं।

बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर स्पष्ट कर चुके हैं कि टीम मैनेजमेंट गिल को लंबी अवधि तक कप्तान के रूप में तैयार करना चाहता है, ताकि वह वनडे वर्ल्ड कप 2027 से पहले पूरी तरह से सेट हो सकें, लेकिन इस फैसले ने रोहित शर्मा को कप्तान की भूमिका से पूरी तरह अलग कर दिया है। अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गिल के पास रोहित शर्मा की विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी।

अजित अगरकर स्पष्ट कर चुके हैं कि रोहित और विराट कोहली वर्ल्ड कप 2027 में खेलने को लेकर प्रतिबद्ध नहीं हैं।

गिल को टेस्ट के बाद वनडे टीम की कमान सौंपने पर चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर ने कहा था कि तीनों फॉर्मेट में अलग-अलग कप्तान रखना व्यावहारिक रूप से असंभव है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इस समय वनडे क्रिकेट कम खेला जाने वाला फॉर्मेट है। ऐसे में उनका फोकस आगामी टी20 वर्ल्ड कप पर है। मैनेजमेंट गिल को एडजस्ट होने के लिए समय देना चाहता है।

ऐसी भी रिपोर्ट्स सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि सेलेक्टर्स और रोहित शर्मा के बीच मतभेद थे और 'हिटमैन' टीम पर अपनी सोच थोप रहे थे। हेड कोच गौतम गंभीर ने करीब 6 महीने तक टीम में सब चलने दिया। इस दौरान वह खुद इस पर नजर बनाए हुए थे। इस दौरान सभी फैसले रोहित के ही होते, लेकिन जब भारत को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी, तो तब गौतम गंभीर ने दखल दिया।

इसके बाद, रोहित को टेस्ट कप्तानी से हटाया गया। कुछ समय बाद रोहित ने रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया। शायद उन्हें बता दिया गया था कि कप्तानी से हटने के बाद टीम में भी उनकी जगह नहीं बन सकेगी।

रोहित-कोहली इस समय सिर्फ वनडे क्रिकेट में सक्रिय हैं। दोनों टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विश्व कप 2027 में खिलाड़ियों के चयन के समय उम्र और फॉर्म को मद्देनजर रखा जाएगा।

भले ही कोहली-रोहित को वनडे टीम से पूरी तरह बाहर करना अभी तक सुनिश्चित नहीं है, लेकिन उनकी आगामी भूमिका अनिश्चित हो गई है। अपनी स्थायी जगह बनाए रखना अब इन दोनों खिलाड़ियों के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में कुछ फैंस का मानना है कि ये दोनों दिग्गज आगामी वनडे वर्ल्ड कप से पहले संन्यास का एकदिवसीय प्रारूप से भी ऐलान कर सकते हैं।