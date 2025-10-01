Shrihari Nataraj Bronze Medal : श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर फ्रीस्टाइल में कांस्य पदक जीता

खेल

Oct 01, 2025, 04:05 AM
एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप: श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर फ्रीस्टाइल में कांस्य पदक जीता

अहमदाबाद: वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अहमदाबाद में चल रही 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल में श्रीहरि नटराज ने कांस्य पदक जीता। यह उनका पांचवा पदक था। बेनेडिक्टॉन ने पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई में रजत पदक जीतकर भारत के पदकों की कुल संख्या 9 कर दी।

 

श्रीहरि नटराज ने अब तक व्यक्तिगत स्पर्धाओं में तीन और रिले में दो पदक जीते हैं। पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल में पांचवीं लेन में खड़े श्रीहरि ने अपनी दौड़ में शानदार प्रदर्शन किया। 50 मीटर के निशान पर वह तीसरे स्थान पर रहे, चीन के हाओयू वांग (49.19) और कतर के अली तामेर हसन (49.46) उनसे आगे थे, जबकि आकाश मणि (50.45) चौथे स्थान पर रहे। दूसरे लैप में, श्रीहरि ने अपनी लय बनाए रखते हुए 49.96 सेकंड में कांस्य पदक हासिल किया।

 

कांस्य पदक जीतने के बाद श्रीहरि ने कहा, "इस साल मेरा सीजन अच्छा रहा है और मुझे लगता है कि मेरी ट्रेनिंग वाकई अच्छी चल रही है। मैं हीट में तेज था और जिस तरह से मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, मुझे लगा था कि मैं यहां और भी तेज हो जाऊंगा। मुझे खुशी है कि मैं पोडियम पर पहुंचने में कामयाब रहा।"

 

पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई में, रोहित बी बेनेडिक्टॉन ने अच्छी शुरुआत की और 23.89 के समय के साथ रजत पदक जीता, कजाकिस्तान के आदिलबेक मुसिन से थोड़े से अंतर से पीछे रहे, जिन्होंने 23.74 के समय के साथ पहला स्थान हासिल किया।

 

इस बीच, महिलाओं की 100 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में, भारत की धिनिधि देसिंघु और शशिधर रुजुला ने फाइनल में जगह बनाई, लेकिन शीर्ष आधे से आगे नहीं बढ़ सकीं और क्रमशः छठे और आठवें स्थान पर रहीं।

 

परिणाम

 

पुरुष तैराकी

 

400 मीटर फ्रीस्टाइल

 

हाइबो जू (चीन) 3:0.49.29, हुई होआंग गुयेन (वियतनाम) 3:51.63, होए येआन खियू (मलेशिया) 3:52.6,

 

100 मीटर फ्रीस्टाइल

 

हाइयू वांग (चीन) 49.19, अली तामेर हसन (कतर) 49.46, श्रीहरि नटराज (भारत) 49.96

 

200 मीटर व्यक्तिगत मेडले

 

यिचेन शी (चीन) 1:59.97, हसिन हाओ वांग (चीनी ताइपे) 2:01.05, हंग न्गुयेन ट्रान (वियतनाम) 2:02.71

 

100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक

 

हैयांग किन (चीन) 59.07, थान बाओ फाम (वियतनाम) 1:01.08, यिक की त्सुई (हांगकांग) 1:01.89

 

50 मीटर बटरफ्लाई

 

आदिलबेक मुसिन (कजाकिस्तान) 23.74, रोहित बी बेनेडिक्टॉन (भारत) 23.89, मैक्सिम स्काजोबत्सोव (कजाकिस्तान) 23.90

 

महिला तैराकी

 

800 मीटर फ्रीस्टाइल

 

हारुनो तानिमोतो (जापान) 8:47.48, थी माई टीएन वीओ (वियतनाम) 8:54.43, जियालियन कैंडिस जीएओ (हांगकांग) 9:02.82

 

100 मीटर फ्रीस्टाइल

 

मिंग्यु लुओ (चीन) 55.63, सुम यिउ ली (हांगकांग) 55.92, थ्यू हिएन गुयेन (वियतनाम) 56.01

 

200 मीटर व्यक्तिगत मेडले

 

मन इशिकावा (जापान) 2:12.00, यानजुन झोउ (चीन) 2:15.30, थी माई टीएन वो (वियतनाम) 2:15.96

 

100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक

 

वूई किउ मैन (हांगकांग) 1:09.12, यिजिंग वांग (चीन) 1:09.79, कोहारू नकाजावा (जापान) 1:10.14

 

50 मीटर बटरफ्लाई

 

झेंकी गोंग (चीन) 26.62, सोफिया अबुबाकिरोवा (कजाकिस्तान) 26.80, सोफिया स्पोडारेंको (कजाकिस्तान) 26.94

 

पुरुष गोताखोरी

 

3एम स्प्रिंगबोर्ड

 

जियाओहु ताई (चीन) 455.25, हेंगनुओ लिन (चीन) 432.45, व्याचेस्लाव काचनोव (उज्बेकिस्तान) 368.85

 

औरत

 

प्लैटफॉर्म

 

जिहान लियू (चीन) 370.25, जियाहान वू (चीन) 298.75, नूर मुहम्मद अबरार राज (मलेशिया) 240.10

 

--आईएएनएस

 

पीएके

 

 

