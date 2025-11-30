शायद मैं आगामी सीजन में नहीं खेल सकूं, लेकिन भरोसा जताने के लिए गुजरात जायंट्स की आभारी हूं : यास्तिका भाटिया

अहमदाबाद, 30 नवंबर (आईएएनएस)। फिटनेस, देशभक्ति और एकता का संदेश देने के लिए रविवार को अदाणी ग्रुप ने 'रन फॉर अवर सोल्जर' थीम के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया। इस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए कई नामी हस्तियां शामिल हुईं। इनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विकेटकीपर-बल्लेबाज यास्तिका भाटिया भी शामिल रहीं, जिन्हें विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 के लिए ऑक्शन में गुजरात जायंट्स ने अपने साथ जोड़ा है। यास्तिका ने इस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ने पर खुशी जताई है।

इस ऑक्शन में यास्तिका भाटिया के नाम पर पहली बोली (30 लाख) गुजरात जायंट्स ने लगाई थी। इसके बाद यूपी वॉरियर्स ने इस बोली को 5 लाख रुपये तक बढ़ाया। गुजरात ने इसका जवाब देते हुए बोली को 40 लाख रुपये तक पहुंचा दिया।

इस बीच बोली में यूपी वॉरियर्स कूद गई। इस टीम ने 45 लाख रुपये की बोली लगाई, लेकिन आखिरकार गुजरात जायंट्स ने 50 लाख रुपये में यास्तिका को अपनी टीम के साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की।

1 नवंबर 2000 को बड़ौदा (वडोदरा) में जन्मीं यास्तिका ने गुजरात की टीम से जुड़ने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा, "मैं वडोदरा की रहने वाली हूं। मुझे गुजरात जायंट्स ने अपने साथ जोड़ा, जिसकी खुशी है। यह मेरे लिए गर्व की बात है। शायद मैं इस साल नहीं खेल सकूं, लेकिन फ्रेंचाइजी ने जिस तरह मुझ पर भरोसा जताया, उसके लिए मैं आभारी हूं। मैं जब भी गुजरात जायंट्स का प्रतिनिधित्व करूंगी, अपना शत प्रतिशत दूंगी। उम्मीद है कि हम ट्रॉफी अपने नाम करेंगे। ऑक्शन बहुत अच्छा रहा है। खिलाड़ी इस वक्त शानदार फॉर्म में हैं। डब्ल्यूपीएल 2026 बेहद रोमांचक रहेगा।"

यास्तिका भाटिया ने अपने पिछले तीन सीजन मुंबई इंडियंस की ओर से खेले हैं। इस दौरान यास्तिका ने 18.74 की औसत के साथ 506 रन बनाए। यास्तिका दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 57 रन की पारी खेल चुकी हैं।

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यास्तिका भाटिया के प्रदर्शन को देखा जाए, तो उन्होंने 19 टी20 मुकाबलों में 16.46 की औसत के साथ 214 रन बनाए हैं। इस दौरान 5 कैच लपकने के अलावा, 8 स्टंपिंग भी कीं। यास्तिका 28 वनडे मुकाबलों में 666 रन बना चुकी हैं, जबकि 3 टेस्ट मुकाबलों में उनके नाम 98 रन हैं।

--आईएएनएस

