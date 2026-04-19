श्रेयस अय्यर को खिलाड़ी आदर्श के रूप में देख रहे हैं: रविचंद्रन अश्विन

नई दिल्ली, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने पिछले दो सालों में पंजाब किंग्स के लिए श्रेयस अय्यर द्वारा की गई कप्तानी और बल्लेबाजी की तारीफ की है। अश्विन ने कहा कि शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अय्यर एक ऐसे लीडर की भूमिका में सामने आ रहे हैं, जिससे खिलाड़ी प्रेरणा ले रहे हैं।

ईएसपीएनक्रिकइंफो के टाइम आउट कार्यक्रम में अश्विन ने कहा, "बल्ले से फॉर्म अय्यर को कप्तान के तौर पर फॉर्म में मदद कर रहा है। वह टीम के आस-पास आसान माहौल बना रहे हैं। यहां भाईचारा है। मैं ऐसी टीमों में खेला हूं जहां हमेशा एक लेयर होती है कि आप कप्तान या कोच के पास जाकर यह नहीं कह सकते कि मैं यह तुम्हारे लिए करूंगा। पंजाब में ऐसा है।"

उन्होंने कहा, "बस यह बात कि उन्होंने इसे साधारण रखा है जैसे यह आपकी गली में या घर पर आपके टेनिस-बॉल गेम में किया जाता है, जहां हम अपने कप्तान या अपने दोस्त के साथ हर समय ऐसा करते हैं। वह माहौल कमाल का है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से वह बल्लेबाजी कर रहा है, वह एक ऐसे लीडर की भूमिका में आ रहे हैं जिसे खिलाड़ी अपना आदर्श मान रहे हैं।"

अश्विन का मानना ​​है कि अय्यर क्रीज पर अपनी मौजूदगी से गेंदबाजों को डरा रहे हैं क्योंकि वह लगातार अपने खेल को बेहतर बनाने और बेहतर होने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों में इतनी इच्छा नहीं होती कि वे जिस चीज में अच्छे हैं उसे छोड़कर उन एरिया में जाएं जिनमें वे कमजोर हैं। आपने बहुत से ऐसे करियर देखे होंगे जहां लोगों ने अपनी कमजोरियों पर बिल्कुल भी काम नहीं किया। अय्यर कर रहे हैं।

आईपीएल 2026 में अय्यर ने अपनी पिछली तीन पारियों में 50, नाबाद 69, और 66 रन बनाए हैं। उन्होंने अब तक पांच मैचों में 187.96 के स्ट्राइक रेट से 203 रन बनाए हैं। पंजाब किंग्स 5 मैचों में 4 जीत और बारिश की वजह से रद्द हुए मैच से मिले 1 अंक को मिलाकर कुल 9 अंक के साथ अंकतालिका में पहले स्थान पर है।

--आईएएनएस

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