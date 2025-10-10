शरत कमल ने ओडिशा को उभरते वैश्विक खेल केंद्र के रूप में सराहा

भुवनेश्वर, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। टेबल टेनिस स्टार अचंता शरत कमल ने ओडिशा के उत्कृष्ट खेल बुनियादी ढांचे की सराहना की है। उन्होंने 28वीं आईटीटीएफ-एटीटीयू एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2025 में भारत की पदक संभावनाओं को लेकर उम्मीद जताई है।

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर 11-15 अक्टूबर के बीच आईटीटीएफ-एटीटीयू एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करने जा रहा है।

'पद्म श्री' और 'खेल रत्न पुरस्कार' से सम्मानित इस ओलंपियन ने चैंपियनशिप की पूर्व संध्या पर कहा, "ओडिशा में वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमने यहां आखिरी बड़ा टूर्नामेंट साल 2019 में खेला था। भुवनेश्वर में एशियन चैंपियनशिप की मेजबानी करना वाकई खास है। भारत प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहा है। हमने पिछली बार पुरुष और महिला दोनों टीम स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीते थे। इस साल, हमारा लक्ष्य उन पदकों का रंग बदलना है।"

आईटीटीएफ के एथलीट आयोग के सह-अध्यक्ष और भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट समिति के उपाध्यक्ष शरत कमल ने भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर कहा, "हमारे खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में हैं। मानव ठक्कर वर्तमान में पुरुष एकल में विश्व में 39वें नंबर पर हैं, जबकि हमारी युगल और मिश्रित युगल टीमें दुनिया की शीर्ष 10 टीमों में शामिल हैं। घरेलू समर्थन और परिस्थितियों के साथ, भारतीय दल के पास अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का पूरा मौका है।"

ओडिशा के खेल दृष्टिकोण और बुनियादी ढांचे की तारीफ करते हुए, इस दिग्गज पैडलर ने कहा, "यहां का आयोजन विश्वस्तरीय है। मैं इस स्टेडियम में पहली बार आया हूं। पूरा खेल परिसर अद्भुत है। ओडिशा में कई खेलों में प्रमुख वैश्विक टूर्नामेंटों की मेजबानी करने की क्षमता है। मुझे विश्वास है कि भविष्य में जब भारत बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी करेगा, तो यह राज्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।"

टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप न केवल प्रतिष्ठित महाद्वीपीय स्तर की प्रतिस्पर्धा है, बल्कि 2026 आईटीटीएफ विश्व टीम चैंपियनशिप का क्वालीफायर भी होगा। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 13 टीमें सीधे विश्व चैंपियनशिप में प्रवेश करेंगी।

--आईएएनएस

आरएसजी/एएस