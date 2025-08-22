खेल

श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 की शुरुआत

Aug 22, 2025, 10:03 AM

श्रीनगर, 21 अगस्त (आईएएनएस)। 'डल झील की शान, खेल से बढ़े पहचान' थीम के तहत गुरुवार से खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 की शुरुआत हो चुकी है। तीन दिवसीय फेस्टिवल 21-23 अगस्त के बीच चलेगा, जिसमें रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस, ड्रैगन बोट रेस, कैनोइंग और कयाकिंग में ओपन-एज प्रतियोगिताएं खेली जाएंगी। इस फेस्टिवल में करीब 400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।

खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का भव्य उद्घाटन समारोह 21 अगस्त को श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (एसकेआईसीसी) में हुआ, जिसमें केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खडसे और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।

खिलाड़ियों और उनके कोच का मानना है कि श्रीनगर में इस तरह का आयोजन यहां के युवाओं के जीवन में बदलाव लाएगा।

मेघालय के कोच इयान ने इस आयोजन पर खुशी जताते हुए बताया कि उन्हें अपनी टीम से कुछ मेडल्स की उम्मीद है। वहीं, असम के कोच ने कहा, "वाटर स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए यह बहुत अच्छा आयोजन है। असम भी रोइंग में हिस्सा ले रहा है।"

कोच ने इसे सरकार की शानदार पहल बताते हुए कहा, "यहां इससे पहले दो बार नेशनल चैंपियनशिप हो चुकी है। साल 1998 में यहां आखिरी बार नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। इस फेस्टिवल में अलग-अलग राज्यों से खिलाड़ी आए हैं, जिन्होंने पदक भी जीते।"

उन्होंने कहा, "यह इवेंट से श्रीनगर के युवाओं के जीवन में बदलाव लाएगा। लोग ज्यादातर क्रिकेट और हॉकी जैसे खेलों के बारे में ही जानते हैं, जबकि श्रीनगर के लोगों के खून में ही वाटर स्पोर्ट्स है। यहां शिकारा है, जिसके लोकल इवेंट होते हैं। कैनोइंग और कयाकिंग भी इससे मिलते-जुलते हैं। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में स्थानीय बच्चे भी इन खेलों में हिस्सा लेंगे।"

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की खेलो इंडिया पहल के तहत जम्मू एवं कश्मीर खेल परिषद के सहयोग से आयोजित इस फेस्टिवल का उद्देश्य वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। इसके साथ युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता को उजागर करना है।

खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 को जम्मू-कश्मीर के लिए गेम-चेंजर माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस आयोजन के चलते पूरे देश से बड़ी संख्या में सैलानी आएंगे।

--आईएएनएस

आरएसजी

