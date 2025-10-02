श्रीलंका पहली महिला दृष्टिबाधित टी20 विश्व कप की सह-मेजबानी करेगा

कोलंबो, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। श्रीलंका 11 से 23 नवंबर तक आयोजित होने वाले पहले महिला दृष्टिबाधित टी20 विश्व कप की सह-मेजबानी करेगा। विश्व कप के सभी मैच कोलंबो में खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला भी कोलंबो में ही खेला जाएगा।

2025 में होने वाले पहले दृष्टिबाधित महिला टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अमेरिका की टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें 21 लीग मैच, दो सेमीफाइनल और फिर फाइनल खेला जाएगा।

उद्घाटन समारोह और पहले पांच मैच नई दिल्ली (11 से 13 नवंबर तक), 4 मैच बेंगलुरु (14 से 16 नवंबर तक), 14 से 23 नवंबर तक श्रीलंका में विश्व कप के शेष 15 मैच खेले जाएंगे।

सीएबीआई के अध्यक्ष महंतेश जी. किवादासन्नावर ने कहा, "यह सहयोग महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट में एक ऐतिहासिक क्षण का निर्माण करेगा और बाधाओं को तोड़ने और पीढ़ियों को प्रेरित करने की खेल की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। हम इस ऐतिहासिक खेल-परिवर्तनकारी आयोजन की संयुक्त मेजबानी के हमारे अनुरोध को स्वीकार करने के लिए खेल मंत्री और श्रीलंका सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।"

श्रीलंका क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द विजुअली हैंडीकैप्ड के अध्यक्ष सुदेश थरंगा ने अपने संबोधन में कहा, “श्रीलंका को भारत के साथ मिलकर दुनिया के पहले दृष्टिबाधित महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की सह-मेजबानी करने पर गर्व है। यह ऐतिहासिक आयोजन महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट को सशक्त बनाने और वैश्विक मंच पर हमारी भूमिका को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समावेशिता और दृष्टिबाधित एथलीटों को अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर प्रदान करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि श्रीलंका में दृष्टिबाधित क्रिकेट के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है।"

श्रीलंका के युवा मामले और खेल मंत्री सुनील कुमार गमागे ने विश्व कप का पोस्टर जारी किया। उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड की वेबसाइट भी लॉन्च की।

अपने संबोधन में गमागे ने कहा, "श्रीलंका में क्रिकेट खेल से कहीं अधिक है। यह एक जुनून है, जो हम सभी को एकजुट करता है। मैं महिला टी20 विश्व कप दृष्टिबाधित क्रिकेट 2025 का हिस्सा बनकर वास्तव में प्रेरित हूं। मैं सभी खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह टूर्नामेंट प्रतिभा, दृढ़ता और खेल भावना का उत्सव बने।”

