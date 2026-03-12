श्रीलंका और आयरलैंड में टी20 सीरीज पर विचार कर रहा है बीसीसीआई: रिपोर्ट

नई दिल्ली, 12 मार्च (आईएएनएस)। एक रिपोर्ट के मुताबिक, टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन भारत अगले 12 महीनों में एक व्यस्त अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल की तैयारी के लिए श्रीलंका और आयरलैंड में कुछ और टी20 मैच खेल सकता है। प्रस्तावित मुकाबले पहले से तय बाइलेटरल टूर और टूर्नामेंट की सीरीज के साथ होंगे।

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) टीम इंडिया के आगामी श्रीलंका टूर में तीन टी20 मैच जोड़ने पर विचार कर रहा है। ये मुकाबले उन दो टेस्ट मैचों से पहले होने की संभावना है जो पहले से ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) का हिस्सा हैं और जुलाई-अगस्त में शेड्यूल किए जा सकते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने आइलैंड में बाढ़ राहत कार्यों में मदद के लिए फंडरेजिंग के तहत और टी20 मुकाबलों का प्रपोजल दिया है। श्रीलंका पिछले नवंबर में दितवाह चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इस चक्रवात के कारण कई इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था।

भारतीय टी20 टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में है। ऐसे में संभव है कि श्रीलंका दौरे की शुरुआत तीन टी20 मुकाबलों के साथ हो, जिसके बाद दो टेस्ट मुकाबलों की सीरीज खेली जाएगी। श्रीलंका रवाना होने से पहले भारत को इंग्लैंड का दौरा करना है, जहां 1 से 19 जुलाई के बीच तीन वनडे और पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की व्हाइट-बॉल सीरीज खेली जाएगी। हालांकि, इंग्लैंड लौटते समय टीम आयरलैंड के डबलिन में तीन मैचों की टी20 सीरीज को लेकर फिलहाल बातचीत कर रही है।

सूत्रों ने बताया है कि बीसीसीआई और क्रिकेट आयरलैंड के बीच बातचीत जारी है। अगर इस पर सहमति बनती है, तो मैच जून के अंतिम हफ्ते में हो सकते हैं।

भारतीय क्रिकेट टीम ने इससे पहले भी डबलिन में छोटी द्विपक्षीय सीरीज खेली हैं। टीम ने 2018, 2022 और 2023 में यहां टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे, जो आयरलैंड में क्रिकेट के विकास को समर्थन देने के प्रयासों का हिस्सा थे।

प्रस्तावित आयरलैंड के मुकाबले उस समय हो सकते हैं जब भारत अपने घर में अफगानिस्तान की मेजबानी करेगा। यह घरेलू सीरीज 6 से 20 जून के बीच खेली जानी है, जिसमें एक टेस्ट और तीन वनडे मैच शामिल होंगे।

--आईएएनएस

आरएसजी