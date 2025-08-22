खेल

श्रीलंका के पास शानदार टीम, जो विपक्षी टीम को मजबूत चुनौती दे सकती है : थिसारा परेरा

Aug 22, 2025

नई दिल्ली, 21 अगस्त (आईएएनएस)। एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से होगी, जिसमें श्रीलंकाई टीम को ग्रुप-बी में रखा गया है। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर थिसारा परेरा के मुताबिक इस टूर्नामेंट में श्रीलंकाई खेमा विपक्षियों को मजबूत चुनौती दे सकता है।

थिसारा परेरा ने आईएएनएस से कहा, "मुझे लगता है कि इस वक्त श्रीलंकाई टीम सही दिशा में है। उम्मीद करता हूं कि वह भविष्य में बेहतर करेंगे। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वह अपने देश के लिए शत प्रतिशत दें। मुझे लगता है कि हमारे पास शानदार टीम है, जो विपक्षी टीम को शानदार चुनौती दे सकती है।"

एशिया कप में श्रीलंका को ग्रुप-बी में रखा गया है। इस ग्रुप में श्रीलंका के साथ बांग्लादेश, हांगकांग और अफगानिस्तान की टीमें भी हैं।

श्रीलंकाई टीम 13 सितंबर से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। टीम अबू धाबी में अपना पहला मैच बांग्लादेश के विरुद्ध खेलेगी। इसके बाद 15 सितंबर को श्रीलंका और हांगकांग के बीच दुबई में मुकाबला खेला जाना है। श्रीलंकाई टीम ग्रुप चरण का अपना तीसरा मुकाबला अबू धाबी में अफगानिस्तान के विरुद्ध खेलेगी।

एशिया कप से पहले श्रीलंकाई टीम जिम्बाब्वे दौरे पर दो वनडे और तीन टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेगी। वनडे सीरीज के लिए 16 सदस्यीय श्रीलंकाई टीम का ऐलान हो चुका है। चरिथ असलंका को टीम की कमान सौंपी गई है, जबकि ईशान मलिंगा को स्थान नहीं मिल सका। वानिंदु हसरंगा चोट के कारण टीम से बाहर हैं। 25 वर्षीय टॉप ऑर्डर बल्लेबाज नुवानिदु फर्नांडो की टीम में वापसी हुई है।

दोनों टीमें 29 सितंबर को पहला वनडे खेलेंगी, जबकि दूसरा मुकाबला 31 अगस्त को आयोजित होगा। दोनों मुकाबले हरारे में खेले जाएंगे। इसके बाद 3-7 सितंबर के बीच टी20 सीरीज आयोजित होगी।

जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए श्रीलंकाई टीम: चरिथ असलंका (कप्तान), पथुम निसंका, निशान मदुष्का, पवन रथनायके, डुनिथ वेललेज, मिलन रथनायके, महीश तीक्षणा, जेफरी वेंडरसे, असिथा फर्नांडो, कुसल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, नुवानिदु फर्नांडो, कामिंदु मेंडिस, जेनिथ लियानाज, दिलशान मदुशंका और दुष्मंथा चमीरा।

--आईएएनएस

आरएसजी

