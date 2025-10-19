खेल

'शुरुआत में रन बनाना आसान नहीं था,' भारत के खिलाफ शतक लगाने के बाद बोलीं हिदर नाइट

Oct 19, 2025, 05:25 PM

इंदौर, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के खिलाफ रविवार को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लैंड की हिदर नाइट ने शानदार शतक लगाया। नाइट के शतक की बदौलत ही इंग्लैंड 288 रन बना सकी। हालांकि, नाइट ने होल्कर स्टेडियम की पिच को बल्लेबाजी के लिए मुश्किल बताया।

हिदर नाइट ने कहा, अपना योगदान देकर बहुत खुशी हुई। पिछले कुछ मैचों में रन नहीं आए थे, इसलिए अच्छा लग रहा है। इस विकेट पर शुरुआत में रन बनाना आसान नहीं था। शुरुआत में विकेट धीमा था और उछाल भी था। मैंने सोचा कि थोड़ा और प्रयास किया जाए और नेट के साथ साझेदारी की। मैंने स्वीप का खूब इस्तेमाल किया, जो काफी कारगर साबित हुआ। नेट के साथ यह साझेदारी अहम रही। पिच पर जमने के बाद आप आसानी से हिट लगा सकते हैं। आखिरी 10 ओवरों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश थी, जिसमें हम पूरी तरह सफल नहीं हो सके।

हिदर नाइट का इंग्लैंड के लिए यह 300वां मैच है।

हिदर नाइट ने 91 गेंद पर 1 छक्का और 15 चौकों की मदद से 109 रन की बेहतरीन पारी खेली। इस दौरान कप्तान नेट सेवियर ब्रंट के साथ उन्होंने तीसरे विकेट के लिए 113 रन की अहम साझेदारी की। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई साझेदारी के दम पर ही इंग्लैंड 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 288 रन बना सकी। इंग्लैंड के लिए एमी जोंस ने 68 गेंद पर 56, ब्रंट ने 38 और ब्यूमाउंट ने 43 गेंद पर 22 रन की पारी खेली।

इंग्लैंड विश्व कप में अब तक एक भी मैच नहीं हारा है। पिछले 4 मैचों में इंग्लैंड ने 3 जीत दर्ज की है, वहीं एक मैच रद्द होने से एक अंक लेकर कुल 7 अंक के साथ अंकतालिका में वो तीसरे स्थान पर है। इस मैच में जीत इंग्लैंड के लिए सेमीफाइनल में जगह की गारंटी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं।

--आईएएनएस

पीएके

