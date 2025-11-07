खेल

श्री चरणी के चयन पर खुशी थी, अब वह ट्रॉफी लेकर लौटी हैं : मिताली राज

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 07, 2025, 04:08 PM

मंगलागिरी, 7 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने विश्व कप विजेता श्री चरणी के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। उन्होंने श्री चरणी के खिताब जीतने पर खुशी जताई है।

मिताली राज ने कहा, "मुझे आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन (एसीए) से जुड़े हुए एक साल हो गया है। मैं राज्य में महिला क्रिकेट की देखभाल कर रही हूं। मुझे यहां महिला क्रिकेट के कामकाज में अपने विचार, सोच और अनुभव को शामिल करने की पूरी छूट दी गई है।"

आंध्र प्रदेश के कडप्पा में जन्मीं श्री चरणी ने महिला विश्व कप 2025 में 9 मैच खेले, जिसमें 14 विकेट अपने नाम किए। मिताली राज ने श्री चरणी के विश्व कप विजेता बनने पर खुशी जताते हुए कहा, "मुझे बहुत खुशी हुई जब श्री चरणी को भारतीय टीम के लिए चुना गया और वह ट्रॉफी लेकर लौटी हैं। यह तो बस शुरुआत है। मुझे उम्मीद है कि हम देश के इस हिस्से से और भी कई खिलाड़ी तैयार करेंगे, ताकि वे भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें। हमारे पास कुछ खिलाड़ी हैं, जैसे शबनम, जो अंडर-19 में दो बार विजेता टीम का हिस्सा रही हैं।"

पूर्व कप्तान ने कहा, "राज्य सरकार, महिला क्रिकेटर्स और हमारे बीच हुई बातचीत को लेकर बहुत सकारात्मक रही है। यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लोग हैं, जो महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बहुत उत्सुक हैं।"

उन्होंने कहा, "हम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां लड़कियों को बहुत कम उम्र से ही खेल सुविधाओं तक पहुंच मिल सके, उन्हें ज्यादा संघर्ष न करना पड़े। हम उन्हें यह सुविधा, जरूरी मदद सरकार और एसीए से सहयोग देने की कोशिश करेंगे, ताकि खेल के प्रति जुनून रखने वाली सभी लड़कियों को कहीं और जाने की जरूरत न पड़े। वह आंध्र प्रदेश में ही रहें।"

भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 नवंबर को खेले गए खिताबी मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 45.3 ओवरों में 246 रन पर सिमट गई। इसी के साथ भारत ने 52 रन से फाइनल मैच अपने नाम किया।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...