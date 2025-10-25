खेल

शानदार कैच लपकने के बाद चोटिल हुए श्रेयस अय्यर, दर्द से तड़पते हुए छोड़ना पड़ा मैदान

Oct 25, 2025, 09:40 AM

सिडनी, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जारी तीसरे वनडे मैच में चोटिल हो गए, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा।

यह घटना ऑस्ट्रेलियाई पारी के 34वें ओवर की है। हर्षित राणा के ओवर की चौथी गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर-बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने हवाई शॉट खेला।

इस बीच श्रेयस ने कैच लपकने के लिए विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू किया। अय्यर ने गेंद लपकने के लिए छलांग लगाई और गेंद को पकड़ने में कामयाब रहे। इस बीच वह फिसल गए। बाईं ओर गिरे, जिसके बाद अय्यर पसलियों को पकड़कर दर्द से कराहते नजर आए।

एक ओर एलेक्स कैरी आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे, तो दूसरी ओर मैदान पर गिरे अय्यर दर्द से छटपटा रहे थे। इसी बीच फिजियो मैदान पर आए और चोट की जांच करने के बाद अय्यर को अपने साथ मैदान से बाहर ले गए।

मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों के बीच 9.2 ओवरों में 61 रन की साझेदारी हुई।

हेड 25 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कप्तान मार्श ने मोर्चा संभाला, लेकिन अर्धशतक से चूक गए। मार्श ने 50 गेंदों में एक छक्के और 5 चौकों के साथ 41 रन की पारी खेली।

ऑस्ट्रेलियाई टीम 88 के स्कोर तक सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से मैथ्यू शॉर्ट ने मैट रैनेशॉ के साथ तीसरे विकेट के लिए 36 रन जोड़ते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। शॉर्ट ने 30 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

ऑस्ट्रेलियाई टीम 124 के स्कोर तक 3 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से मैट रैनेशॉ ने एलेक्स कैरी के साथ चौथे विकेट के लिए 59 रन जोड़ते हुए टीम को 200 के करीब पहुंचाया।

फिलहाल, 39 ओवरों के खेल तक ऑस्ट्रेलियाई टीम 7 विकेट खोकर 201 रन बना चुकी है।

--आईएएनएस

आरएसजी

