शॉन टॉट ने तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश के तेज गेंदबाजी कोच का पद छोड़ा

नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शॉन टेट ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाजी कोच के पद से हटने की पुष्टि कर दी है। शॉन टेट ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका यह कार्यकाल एक साल से कुछ ज्यादा समय तक चला, जबकि शुरू में यह तय हुआ था कि उनका अनुबंध वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक चलेगा।

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मई 2025 में बांग्लादेश के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा बनने वाले टेट पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते अपना पद छोड़ रहे हैं। टेट ने 'ईएसपीएनक्रिकइन्फो' को बताया, "बीसीबी और बांग्लादेश की नेशनल टीम के साथ मेरे 12 महीनों का सफर बहुत संतोषजनक रहा। मैं बीसीबी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मुझे खिलाड़ियों के साथ काम करने में बहुत मजा आया। तेज गेंदबाजी करने वाले ग्रुप के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। उनके साथ काम करना अच्छा रहा। मैंने बांग्लादेश में, खासकर क्रिकेट से जुड़े लोगों के बीच, कुछ बहुत अच्छे रिश्ते बनाए हैं।"

उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि इस देश में मेरा समय अब ​​पूरी तरह से खत्म हो गया है। जाहिर है, बीपीएल और दूसरी चीजें भी हैं। भविष्य में क्या होगा, यह कोई नहीं जानता। लेकिन अभी के लिए, मेरे छोटे से परिवार को मेरे समय की थोड़ी ज्यादा जरूरत है। पूरे साल रेड और व्हाइट-बॉल क्रिकेट में फुल-टाइम भूमिका निभाते हुए, मेरे 12 महीने काफी थे। अब समय आ गया है कि मैं थोड़ा पीछे हटूं और अपने परिवार को थोड़ा और समय दूं।"

टेट के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश की फास्ट-बॉलिंग यूनिट सभी फॉर्मेट में एक अधिक शक्तिशाली ताकत बन गई, जिसमें कई युवा तेज गेंदबाजों ने महत्वपूर्ण प्रगति की।

सबसे सफल कहानियों में से एक नाहिद राणा का उदय था, जिनकी जबरदस्त गति और बढ़ता प्रभाव उन्हें बांग्लादेश के सबसे रोमांचक संभावनाओं में से एक बनाता है। टेट को अक्सर उनके करियर के एक महत्वपूर्ण चरण के दौरान इस युवा तेज गेंदबाज के विकास को संवारने का श्रेय दिया जाता है।

टेट को बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) में काम करने का अनुभव है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए कोच के रूप में भी काम किया है।

संभावना है कि बीसीबी जल्द इस पद को भरेगी। पूर्व बांग्लादेशी तेज गेंदबाज तलहा जुबैर ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए पेस अटैक का नेतृत्व करने के लिए एक शीर्ष दावेदार के रूप में उभर रहे हैं।

--आईएएनएस

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