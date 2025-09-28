Shailesh Kumar Gold Medal : शैलेश कुमार ने ऊंची कूद में जीता स्वर्ण पदक

नई दिल्ली: शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की ऊंची कूद टी63 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में सुधार करते हुए 1.91 मीटर की छलांग लगाकर नया व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रहे टूर्नामेंट में भारत के पदकों का खाता खोला।

स्वर्ण पदक जीतने के बाद शैलेश कुमार ने कहा, "हम यहां 10 दिन पहले आ गए हैं और घरेलू दर्शकों के सामने स्वर्ण पदक जीतकर अच्छा लग रहा है। लक्ष्य हमेशा बड़ा था। मैं अपने प्रदर्शन से खुश हूं और अगली चैंपियनशिप में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा हूं।"

बिहार के रहने वाले शैलेश खेलो इंडिया योजना और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम कोर ग्रुप का भी हिस्सा रहे हैं। वह साई एनसीओई गांधीनगर और बेंगलुरु के प्रशिक्षु भी रहे हैं।

भारत के वरुण सिंह भाटी ने 1.85 मीटर की छलांग लगाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस स्पर्धा में भारत के तीसरे प्रतियोगी राहुल पदक से चूक गए और चौथे स्थान पर रहे।

इस बीच, दीप्ति जीवनजी ने महिलाओं की 400 मीटर टी20 स्पर्धा के फाइनल में दूसरा स्थान हासिल करके देश का नाम रोशन किया। उन्होंने 55.16 सेकंड का समय निकालकर पिछले सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ 58.35 सेकंड का समय तोड़ा, जो उन्होंने सुबह क्वालीफाइंग राउंड के दौरान बनाया था। इससे पहले पेरिस पैरालिंपिक 2024 में उन्होंने 55.82 सेकंड का समय निकालकर कांस्य पदक जीता था।

दीप्ति जीवनजी अप्रैल 2025 से भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना की लाभार्थी रही हैं। वह टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम कोर ग्रुप का भी हिस्सा हैं।

राकेशभाई भट्ट और श्रेयांश त्रिवेदी ने शनिवार को पुरुषों की 100 मीटर टी-37 स्पर्धा के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। गुजरात के एथलीट राकेशभाई पहले राउंड की पहली हीट में 11.62 सेकंड का समय लेकर तीसरे स्थान पर रहे और उन्होंने अपना नया व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय बनाया। उत्तर प्रदेश के श्रेयांश त्रिवेदी ने पहले राउंड की हीट 3 में 11.94 सेकंड के समय के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और अपना नया व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय भी बनाया।

ब्राजील के गोम्स डी मेंडोंका रिकार्डियो ने तीनों हीट में अपना दबदबा बनाते हुए 11.25 सेकंड का नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया। सभी आठ योग्य एथलीट 28 सितंबर 2025 को होने वाले फाइनल में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।

पुरुषों की शॉट पुट एफ37 स्पर्धा के फाइनल में, भारतीय एथलीट मनु 13.43 मीटर के थ्रो के साथ नौवें स्थान पर रहीं, जो उनके व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 14.09 मीटर से कम था। कंचन लखानी महिलाओं की डिस्कस थ्रो एफ53 स्पर्धा के फाइनल में 9.68 मीटर के थ्रो के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। यह सीजन का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, लेकिन उनके व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 10.06 मीटर से कम था।