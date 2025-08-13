खेल

शाई होप ने जड़ा 18वां शतक, पाकिस्तान को वनडे सीरीज जीतने के लिए 295 रन का टारगेट

Aug 13, 2025

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को तीसरे वनडे मैच में जीत के लिए 295 रन का टारगेट दिया है। त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में दोनों देश 'करो या मरो' के इस मुकाबले में उतरे हैं, जिसे जीतने वाली टीम सीरीज अपने नाम कर लेगी।

मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी। वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी, मगर उसे महज 10 रन पर ब्रैंडन किंग (5) के रूप में बड़ा झटका लग गया।

यहां से इविन लुईस ने कीसी कार्टी के साथ दूसरे विकेट के लिए 47 रन जोड़ते हुए मेजबान टीम को संभाला। लुईस 54 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कार्टी ने 45 गेंदों में 17 रन टीम के खाते में जोड़े।

टीम 68 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कप्तान शाई होप ने शेरफेन रदरफोर्ड के साथ चौथे विकेट के लिए 45 रन जोड़ते हुए टीम को 100 के पार पहुंचा दिया।

रदरफोर्ड 15 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कप्तान ने रोस्टन चेज के साथ पांचवें विकेट के लिए 64 रन जोड़ते हुए टीम को संकट से उबारा। चेज ने वेस्टइंडीज के खाते में 36 रन जोड़े।

शाई होप ने कप्तानी पारी खेलते हुए जस्टिन ग्रीव्स के साथ मोर्चा संभाला। दोनों के बीच सातवें विकेट के लिए 110 रन की अटूट साझेदारी हुई, जिसने टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया।

कप्तान ने 94 गेंदों में नाबाद 120 रन की पारी खेली, जिसमें पांच छक्के और 10 चौके शामिल थे, जबकि ग्रीव्स ने 24 गेंदों में दो छक्के और चार चौकों के साथ नाबाद 43 रन बनाए।

शाई होप ने 83 गेंदों में शतक पूरा किया। यह वनडे करियर में उनका 18वां शतक था, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ शाई होप ने यह कारनामा दूसरी बार किया।

पाकिस्तान की ओर से नसीम शाह और अबरार अहमद ने दो-दो शिकार किए, जबकि सईम अयूब और मोहम्मद नवाज ने एक-एक विकेट चटकाया।

पाकिस्तान ने तीन मुकाबलों की सीरीज का शुरुआती मैच पांच विकेट से अपने नाम किया था, जिसके बाद वेस्टइंडीज ने दूसरे मुकाबले को डवकर्थ-लुईस नियम के आधार पर पांच विकेट से जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली।

