शाहिद अफरीदी के बयान पर सियासी दंगल, लॉकेट चटर्जी बोलीं- राहुल गांधी को पाकिस्तान चले जाना चाहिए

Sep 17, 2025, 06:42 PM

नई दिल्ली, 17 सितंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसके बाद भारत में सियासी दंगल शुरू हो गया। शाहिद अफरीदी के मुताबिक भारत सरकार हिंदू-मुस्लिम कार्ड खेलती है, लेकिन राहुल गांधी की मानसिकता बहुत सकारात्मक है। इस बयान के बाद भाजपा की पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी का कहना है कि राहुल गांधी को पाकिस्तान चले जाना चाहिए।

लॉकेट चटर्जी ने गुरुवार को आईएएनएस से कहा, "राहुल गांधी को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जब घाटी में आतंकी हमला हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उस वक्त राहुल गांधी ने देश पर भरोसा करने के बजाय पाकिस्तान पर भरोसा किया। ऐसे में उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए।"

उल्लेखनीय है कि एक चैनल के साथ बातचीत में शाहिद अफरीदी ने कहा था, "भारत सरकार सत्ता में बने रहने के लिए हिंदू-मुस्लिम कार्ड खेलती है। यह बहुत ही खराब मानसिकता है। राहुल गांधी की मानसिकता बहुत सकारात्मक है। वह बातचीत में भरोसा करते हैं। वह दुनिया के साथ चलना चाहते हैं। क्या एक इजरायल काफी नहीं है कि आप एक और इजरायल बनने की कोशिश कर रहे हो।"

पाकिस्तान और भारत के बीच रविवार को दुबई में एशिया कप 2025 का छठा मुकाबला खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। इस जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) तिलमिला गया है।

पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पर आरोप लगाया कि उन्होंने दोनों देशों के कप्तानों को एक-दूसरे के साथ हाथ न मिलाने को कहा था। इसी के साथ बोर्ड ने यह तक कह दिया कि अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट को मैच रेफरी के पद से नहीं हटाया गया, तो पाकिस्तानी टीम अगले मुकाबले का बहिष्कार करेगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक 'हैंडशेक विवाद' के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने पाकिस्तान-यूएई के बीच आगामी मुकाबले के लिए रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी चुना है।

--आईएएनएस

आरएसजी

