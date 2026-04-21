शाहरुख खान और राहुल तेवतिया पर जीटी का इतना भरोसा हैरान करने वाला: अभिनव मुकुंद

अहमदाबाद, 21 अप्रैल (आईएएनएस)। गुजरात टाइटंस (जीटी) को सोमवार को अपने घरेलू मैदान नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडिमय में खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ 99 रन से हार का सामना करना पड़ा। जीटी की हार के बाद टीम प्रबंधन द्वारा शाहरुख खान और राहुल तेवतिया पर किए जा रहे भरोसे को लेकर पूर्व क्रिकेटर अभिनव मुकुंद ने हैरानी जताई।

गुजरात टाइटंस की समस्या यह है कि अगर उनके शीर्ष के तीन बल्लेबाज (साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जोस बटलर) लंबी पारी खेलने में सफल नहीं रहे, तो मध्यक्रम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुंबई के खिलाफ मैच में यही हुआ। शीर्ष तीन बल्लेबाज सस्ते में निपट गए और मध्यक्रम भी नहीं चला। जीटी को 99 रन से हार का सामना करना पड़ा।

पूर्व क्रिकेटर अभिनव मुकुंद ने जीटी की इस समस्या का समाधान ईएसपीएनक्रिकइंफो के टाइमआउट शो में बताया।

उन्होंने कहा, जीटी के पास शायद वे समाधान हैं जिनकी उन्हें जरूरत है। मुझे बहुत हैरानी है कि उन्होंने शाहरुख खान और राहुल तेवतिया पर इतना भरोसा किया। शायद उनका मानना ​​है कि उन्होंने उनमें इतना निवेश किया है और यह एक ऐसा रोल है जिसे वे जरूरत पड़ने पर पूरा कर सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि उनके पास बेंच पर बैठे कुछ सबसे अच्छे युवा भारतीय खिलाड़ी हैं। उनके पास निशांत सिंधु हैं, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स में एक साल खेला, उन्हें जीटी के लिए एक भी गेम नहीं मिला है। वह इंडिया ए का नियमित हिस्सा हैं।"

अभिनव मुकुंद ने कहा, "कुमार कुशाग्र ने अभी झारखंड के साथ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। ईशान किशन की सारी तारीफ हो रही है, लेकिन एक और लड़का था जो झारखंड के लिए बहुत रन बना रहा था। कुशाग्र ने 10 पारियों में 422 रन बनाए थे और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वह झारखंड के लिए चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। कुशाग्र के पास अनुभव की कमी है लेकिन वह जीटी प्लेइंग इलेवन में चार नंबर पर बल्लेबाजी के लिए बेहतर विकल्प हैं।"

एमआई के खिलाफ मैच में तेवतिया 11 गेंदों पर 8 और शाहरुख खान 13 गेंदों पर 17 रन बना सके थे। एमआई के दिए 200 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीटी 100 रन पर सिमट गई और 99 रन के बड़े अंतर से मैच हार गई।

--आईएएनएस

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