खेल

शंघाई मास्टर्स में खिताब बचाना कड़ी चुनौती : जैनिक सिनर

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 02, 2025, 11:57 AM

शंघाई, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। दुनिया के दूसरे नंबर के टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने कहा है कि 'शंघाई मास्टर्स' का खिताब बचाने के लिए उन्हें कठिन और कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

हाल ही में लर्नर टिएन को हराकर 21वां एटीपी खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर का शंघाई मास्टर्स में पहला मुकाबला जर्मनी के 49वें नंबर के खिलाड़ी डैनियल अल्टमायर से होगा।

एटीपी ने सिनर के हवाले से कहा, "मेरे पास तैयारी के लिए केवल एक अभ्यास सत्र है। देखते हैं क्या होता है। यह बहुत ही कठिन और कड़ी चुनौती होगी, खासकर पहला मैच। आप कभी नहीं जानते कि क्या होने वाला है।"

शंघाई मास्टर्स में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज की कमी खलेगी। अल्काराज ने शारीरिक समस्याओं का हवाला देते हुए टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया था। शंघाई मास्टर्स में सिनर की सबसे बड़ी बाधा नोवाक जोकोविच हैं। पिछले साल, सिनर ने फाइनल में जोकोविच को हराकर शंघाई ट्रॉफी जीती थी।

सिनर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैं अकेला नहीं हूं जो बदल रहा हूं। अगर आप हर खिलाड़ी से पूछें, तो हर खिलाड़ी अपनी चीजें बदल रहा है और बेहतर होने की कोशिश कर रहा है। हम जो भी करने की कोशिश करते हैं, वो कोई पागलपन भरे कदम नहीं होते, बस कुछ चीजों में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, एक खिलाड़ी के तौर पर बेहतर होने की कोशिश करते हैं। कुछ शॉट पिछले महीनों की तुलना में थोड़े बेहतर रहे, कुछ शॉट ऐसे हैं जिनमें हम अभी भी सुधार कर सकते हैं।"

उन्होंने कहा कि मैं हर टूर्नामेंट में ज्यादा से ज्यादा मैच खेलने का इंतजार कर रहा हूं। इससे मुझे ज्यादा से ज्यादा चीजें आजमाने का मौका मिलता है।

सिनर ने यूएस ओपन के फाइनल में कार्लोस अल्काराज से हारने के बाद अपने खेल में बदलाव किया है।

—आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...