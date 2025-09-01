खेल

शेफील्ड यूनाइटेड ने मिडफील्डर एलेक्स माटोस को अपने साथ जोड़ा

Sep 01, 2025

नई दिल्ली, 1 सितंबर (आईएएनएस)। शेफील्ड यूनाइटेड ने मिडफील्डर एलेक्स माटोस को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। यह करार तीन वर्षों के लिए है।

शेफील्ड यूनाइटेड फ्रेंचाइजी चेल्सी को एक ऐसे खिलाड़ी की सेवाओं के लिए भुगतान करेगा, जो अलग-अलग पोजीशन पर खेल सकता है। फिलहाल, यह पता नहीं लग सका है कि इसके लिए शेफील्ड यूनाइटेड ने कितनी रकम चुकाई है।

3 अक्टूबर 2004 को बेडफोर्ड में जन्मे एलेक्स माटोस ने ल्यूटन टाउन से फुटबॉल करियर की शुरुआत की। इसके बाद साल 2016 में नॉर्विच सिटी गए।

नॉरफॉक में उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से पहचान बनाई। वह कैनरीज की अंडर-18 टीम के नियमित खिलाड़ी बने। इसके साथ ही अंडर-21 टीम तक भी पहुंचे।

जुलाई 2023 में मैटोस चेल्सी से जुड़े और अपने 19वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर प्रीमियर लीग में डेब्यू किया। उन्होंने फुलहम के खिलाफ 2-0 से जीत में एनजो फर्नांडीज की जगह मैदान संभाला।

जनवरी 2024 में मैटोस हडर्सफील्ड टाउन से सीजन के अंत तक जुड़े और वहीं रहते हुए अपना पहला सीनियर गोल दागा। इस दौरान वेस्ट यॉर्कशायर की टीम के लिए उन्होंने 19 सेकेंड-टियर मुकाबलों में हिस्सा लिया।

पिछले सीजन में 20 वर्षीय खिलाड़ी ने चैंपियनशिप में ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड के साथ दूसरे हाफ में खेला, जहां उन्होंने सभी प्रतियोगिताओं में टीम के लिए 21 मुकाबलों में हिस्सा लिया।

माटोस ने जूनियर स्तर पर इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने जून 2024 में स्वीडन के खिलाफ थ्री लायंस की ओर से अंडर-20 में डेब्यू किया था।

एलेक्स माटोस ने कहा, "जब मुझे पता चला कि क्लब मुझे अपने साथ जोड़ना चाहता है, तो यह मेरे लिए बिल्कुल स्पष्ट फैसला था। मुझे लगता है कि यह आगे बढ़ने का सही समय है। मुझे नियमित फुटबॉल खेलना चाहिए। यह मेरे लिए सही क्लब है। मैंने एल्फी (गिलक्रिस्ट) से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि यह एक अच्छा क्लब है। अच्छे लोगों के साथ मुझे यहां खेलने का मजा आएगा।"

--आईएएनएस

