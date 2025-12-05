दुबई, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वनडे विश्व कप 2025 का चैंपियन बनाने में यादगार भूमिका निभाने वाली आक्रामक बल्लेबाज शेफाली वर्मा को नवंबर महीने के आईसीसी के श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। शेफाली के साथ यूएई की ईशा ओजा और थाईलैंड की थिपाचा पुथावोंग को भी नामित किया गया है। शेफाली वर्मा को यह पुरस्कार मिलने की संभावना ज्यादा है।

शेफाली वर्मा विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थीं। सेमीफाइनल से पहले प्रतीका रावल की इंजरी की वजह से उन्हें सेमीफाइनल और फाइनल के लिए टीम में जगह दी गई। सेमीफाइनल में शेफाली का बल्ला नहीं चला, लेकिन फाइनल में उन्होंने यादगार पारी खेली और भारत को चैंपियन बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 नवंबर को हुए फाइनल मुकाबले में शेफाली ने भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करते हुए 78 गेंदों पर 87 रन की विस्फोटक पारी खेली। इसके बाद गेंदबाजी में भी उन्होंने 2 विकेट झटकते हुए टीम को चैंपियन बनाया। फाइनल में यादगार बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने की वजह से शेफाली को नवंबर महीने के आईसीसी के 'श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी' के पुरस्कार का दावेदार माना जा रहा है।

फाइनल में शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था।

थाई स्पिनर थिपाचा ने आईसीसी विमेन इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी जीती। इसमें 15 विकेट लेकर वह टूर्नामेंट की सबसे सफल गेंदबाज थीं। फाइनल में स्कॉटलैंड के खिलाफ 4.25 की इकॉनमी से उन्होंने चार विकेट लिए थे।

यूएई की ऑल-राउंडर ईशा ने आईसीसी विमेंस इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी के दौरान सात टी20 मैचों में 187 रन बनाए और 7 विकेट लिए। ईशा ने नामीबिया के खिलाफ आखिरी मैच में 68 रन बनाने के साथ ही 2 विकेट लेकर अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

--आईएएनएस

पीएके