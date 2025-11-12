शेफाली बनीं हरियाणा महिला आयोग की ब्रांड एंबेसडर, सीएम सैनी ने सौंपा 1.5 करोड़ रुपए का चेक

चंडीगढ़, 12 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। यहां उन्हें 1.5 करोड़ रुपये के कैश अवॉर्ड और ग्रेड-ए प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही हरियाणा महिला आयोग ने उन्हें अपना ब्रांड एंबेसडर भी नियुक्त किया है।

वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वालीं शेफाली वर्मा ने कहा, "यह सिर्फ हमारी टीम की जीत नहीं, बल्कि पूरी महिला क्रिकेट की जीत है। हमारी टीम फाइनल में जीती, इसकी खुशी है। सीएम सर से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हरियाणा में खिलाड़ियों को काफी सपोर्ट किया जाता है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद काफी आत्मविश्वास महसूस कर रही हूं। मैं हरियाणा के खिलाड़ियों को कहना चाहूंगी कि आप अच्छी मेहनत कीजिए। राज्य सरकार हमेशा खिलाड़ियों को सपोर्ट करती है।"

शेफाली वर्मा को ब्रांड एंबेसडर नियुक्त करने से पहले हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने कहा था, "शेफाली वर्मा हमारे देश और हमारे राज्य की सुपरस्टार हैं। हम चाहते हैं कि वह 2026 के लिए महिला आयोग की ब्रांड एंबेसडर बनकर युवाओं के लिए हमारे मिशन को बढ़ावा दें। अन्य महिला एथलीट्स के साथ, वह युवाओं को मादक पदार्थों के सेवन से बचने, एक उज्ज्वल भविष्य बनाने और राष्ट्र के लिए सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करेंगी।"

शेफाली वर्मा को महिला विश्व कप 2025 के लिए भारत की शुरुआती टीम में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल के चोटिल होने के बाद उन्हें टीम में जोड़ा गया।

शेफाली वर्मा सीधे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में उतरीं, जिसमें सिर्फ 10 रन ही बना सकीं। भारत ने यह मैच 5 विकेट से अपने नाम किया।

इसके बाद शेफाली वर्मा को साउथ अफ्रीका के खिलाफ नवी मुंबई में खेले गए खिताबी मुकाबले में भी मौका मिला, जिसमें उन्होंने 87 रन की पारी खेलकर भारत को 298/7 के स्कोर तक पहुंचाया।

इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 45.3 ओवरों में महज 246 रन पर सिमट गई। इसी के साथ भारत ने फाइनल मैच 52 रन से अपने नाम किया।

