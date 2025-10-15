शुभमन गिल ने युवराज से जो सीखा, उसकी झलक दिख रही है : योगराज सिंह

चंडीगढ़, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया। पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह टीम इंडिया के प्रदर्शन से खुश हैं। उनका मानना है कि गिल ने युवराज सिंह से जो सीखा, वो उनके व्यवहार से झलकता है।

योगराज सिंह ने आईएएनएस से कहा, "वेस्टइंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप से पहले शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड दौरे पर बराबरी की थी। भारत के युवा खिलाड़ी अपने खेल को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। यही वजह है कि गिल की कप्तानी में भारतीय टीम आगे बढ़ रही है।"

भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने युवराज सिंह से इस खेल के गुर सीखे हैं। युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने कहा, "शुभमन गिल की खासियत है कि वह अपने सभी खिलाड़ियों का ख्याल रखते हैं। वह उनके साथ खाना खाते हैं, कभी चाय पीते हैं, कभी उनका हालचाल पूछते हैं। उन्होंने युवराज सिंह से जो सीखा है, वही झलक उनमें नजर आ रही है। जो खिलाड़ी युवराज सिंह से क्रिकेट और जीने का अंदाज सीखेगा, वो दूसरों से अलग खिलाड़ी बनेगा।"

विश्व कप 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम चार में से 2 मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर है। योगराज सिंह महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं, लेकिन उनका मानना है कि महिला खिलाड़ियों को पुरुषों के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए।

उन्होंने कहा, "भारतीय महिलाएं अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। मुझे लगता है कि महिला खिलाड़ी, पुरुषों के साथ जितना ज्यादा क्रिकेट खेलें, खुद को और भी बेहतर बना सकती हैं। हमारी बेटियां शानदार खेल रही हैं।"

अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित की। इस पारी में सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 175 रन बनाए, जबकि कप्तान गिल ने टीम के खाते में 129 रन का योगदान दिया।

वेस्टइंडीज को पहली पारी में महज 248 रन पर समेटने के बाद भारत ने 270 रन की शानदार बढ़त हासिल करते हुए मेहमान टीम को फॉलोऑन दिया।

वेस्टइंडीज ने जॉन कैंपबेल और शाई होप की शतकीय पारियों के साथ 390 रन बनाकर भारत को जीत के लिए 121 रन का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में भारत ने 7 विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया।

--आईएएनएस

आरएसजी