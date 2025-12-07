शुभमन गिल की वापसी से सभी उत्साहित हैं: डेल स्टेन

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। शुभमन गिल इंजरी की वजह से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं थे, लेकिन टी20 सीरीज के लिए टीम में उनकी वापसी हो गई है। गिल टी20 फॉर्मेट के उप-कप्तान हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान डेल स्टेन ने कहा है कि शुभमन गिल की वापसी से भारत में लोग उत्साहित हैं।

स्टार स्पोर्ट्स द्वारा अपने 'एक्स' अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में स्टेन ने कहा, "शुभमन गिल की वापसी हो गई है। भारत में हर फैन उसे वापस पाकर बहुत उत्साहित है। शुभमन के अलावा, भारत को ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की वापसी से भी ताकत मिली है। हार्दिक सितंबर में एशिया कप के दौरान लगी चोट के बाद से क्रिकेट से बाहर हैं।"

स्टेन ने दक्षिण अफ्रीका टीम में डेविड मिलर की वापसी पर भी खुशी जताई। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन के कारण वह पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो गए थे।

उन्होंने कहा, "वह साउथ अफ्रीका के लिए वापस आ गए हैं। बड़े हिटिंग डेविड मिलर, वह गेंद को मैदान के बाहर मारते हैं। मैं उन्हें वापस आते देखने के लिए उत्साहित हूं।"

स्टेन ने कहा, मैंने पिछली बार साउथ अफ्रीका को भारत के खिलाफ टी20 फाइनल खेलते देखा था। फिर से दोनों देशों के बीच होने वाली टी20 सीरीज को लेकर उत्साहित हूं।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर को होगी। 9 दिसंबर को पहला मुकाबला कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। 11 दिसंबर को दूसरा मुकाबला मुल्लानपुर, चंडीगढ़ में खेला जाएगा। तीसरा टी20 मुकाबला 14 दिसंबर को धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में खेला जाएगा। 17 दिसंबर को चौथा टी20 मुकाबला इकाना स्टेडियम, लखनऊ में खेला जाएगा। सीरीज का पांचवां और अंतिम टी20 मैच 19 दिसंबर को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद में खेला जाएगा।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमों के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है।

टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर

टी20 सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम

ऐडन मार्कराम (कप्तान), ओटनाइल बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोर्जी, डोनोवोन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को यानसेन, केशव महाराज, लुंगी एंगिडी, ट्रिस्टन स्टब्स, एनरिक नॉर्किया, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका।

--आईएएनएस

पीएके