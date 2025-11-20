शुभमन गिल की जगह बल्लेबाजी कर सकते हैं ध्रुव जुरेल: सीतांशु कोटक

गुवाहाटी, 20 नवंबर (आईएएनएस)। भारत के बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक ने गुवाहाटी में शनिवार से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट से पहले कप्तान शुभमन गिल की रिकवरी पर अपडेट दिया है। कोटक ने कहा कि गिल तेजी से रिकवर कर रहे हैं।
कोटक ने कहा, "वह निश्चित रूप से ठीक हो रहे हैं। मैं उनसे कल मिला था। फिजियो और डॉक्टरों को यह तय करना है कि अगर वह पूरी तरह से ठीक भी हो जाते हैं, तो मैच के दौरान ऐंठन दोबारा होने की संभावना है या नहीं। यह बहुत जरूरी है। अगर कोई भी संशय है, तो मुझे यकीन है कि वह एक और गेम के लिए आराम करेंगे। एक खिलाड़ी और कप्तान के रूप में शुभमन की कमी टीम को खलेगी।"
उन्होंने कहा, "भारतीय टीम में गहराई है। अगर गिल दूसरे टेस्ट में नहीं खेलते हैं, तो हमारे पास उनकी जगह लेने के लिए अच्छे खिलाड़ी हैं। हो सकता है गिल की जगह खेलने वाला गुवाहाटी में शतक लगा दे।"
बल्लेबाजी कोच ने संकेत दिया कि अगर गिल दूसरे टेस्ट में नहीं खेलते हैं, तो उनकी जगह ध्रुव जुरेल चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं।
शुभमन गिल को कोलकाता टेस्ट की पहली पारी में बल्लेबाजी के दौरान गर्दन में ऐंठन की परेशानी हुई थी। इस वजह से उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था।
भारतीय टीम के लिए गुवाहाटी में खेला जाने वाला टेस्ट बेहद अहम है। कोलकाता में खेला गया टेस्ट लो स्कोरिंग रहा था। भारतीय टीम 124 का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी थी और दूसरी पारी में 93 रन पर सिमट गई थी। दक्षिण अफ्रीका ने 15 साल बाद भारत में टेस्ट जीता था। अगर भारतीय टीम अगला टेस्ट जीतने में सफल नहीं रहती है, तो 25 साल बाद अपने घर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाएगी। हालांकि, भारतीय टीम वापसी का दमखम रखती है और दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज ड्रॉ करा सकती है।
