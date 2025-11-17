शुभमन गिल को अस्पताल से मिली छुट्टी, गुवाहाटी टेस्ट में खेलने पर सस्पेंस बरकरार

कोलकाता, 16 नवंबर (आईएएनएस)। गर्दन में परेशानी की वजह से शनिवार से कोलकाता के एक हॉस्पिटल में भर्ती भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को रविवार को डिसचार्ज कर दिया गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद टीम होटल लौट आए।

शुभमन गिल को गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में रखा गया था। फिलहाल गिल की हालत स्थिर है और वह बेहतर महसूस कर रहे हैं। वह बिना किसी परेशानी के चलने-फिरने और अपनी गर्दन हिलाने में सक्षम हैं।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अस्पताल जाकर शुभमन गिल से मुलाकात की थी। गांगुली अस्पताल में लगभग 15 मिनट रुके थे।

जानकारी के मुताबिक, शुभमन टीम होटल में आराम करेंगे। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उन पर लगातार नजर बनाए रखेगी। भारतीय कप्तान गुवाहाटी में 22 नवंबर से शुरू हो रहे अगले टेस्ट में खेलेंगे या नहीं, इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

पूर्व में टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा था कि शुभमन गिल की गर्दन की चोट का आकलन किया जा रहा है और फिजियो द्वारा उनकी स्थिति पर फैसला लिए जाने की उम्मीद है। उसके बाद ही अगले टेस्ट में उनकी उपलब्धता पर स्थिति स्पष्ट होगी।

शुभमन को पहली पारी के दौरान बल्लेबाजी करते समय गर्दन में परेशानी हुई थी। इसके बाद वह रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। शनिवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

गिल की अनुपस्थिति में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टीम की कप्तानी की थी।

मैच की बात करें, तो दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 159 रन बनाए थे। जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए थे। भारतीय टीम ने पहली पारी में 189 रन बनाकर 30 रन की बढ़त ली थी। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका 153 पर सिमट गई। भारत को जीत के लिए 124 रन का लक्ष्य मिला था। टीम इंडिया 93 रन पर सिमट गई और मैच 30 रन से हार गई। मैच में 8 विकेट लेने वाले दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर सिमोन हार्मर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

--आईएएनएस

पीएके