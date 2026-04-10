Europa League Quarterfinal : यूरोपा लीग क्वार्टरफाइनल के पहले लेग में फ्रीबर्ग ने सेल्टा विगो को 3-0 से हराया

फ्रीबर्ग इम ब्रेइसगाऊ: एससी फ्रीबर्ग ने यूईएफए यूरोपा लीग क्वार्टरफाइनल के पहले लेग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेल्टा विगो को 3-0 से हरा दिया। जर्मनी के फ्रीबर्ग इम ब्रेइसगाऊ में खेले गए इस मुकाबले में घरेलू टीम ने शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा।

क्लब के इतिहास में पहली बार यूरोपियन क्वार्टरफाइनल खेल रही फ्रीबर्ग ने मैच के शुरुआती मिनटों से ही आक्रामक रुख अपनाया। इसका फायदा उन्हें 10वें मिनट में मिला, जब कप्तान विन्सेन्जो ग्रिफो ने बॉक्स के किनारे से शानदार शॉट लगाकर टीम को बढ़त दिलाई। उनका शॉट डिफ्लेक्ट होकर गोल में गया, जिससे गोलकीपर के पास कोई मौका नहीं बचा।

पहला गोल करने के बाद भी फ्रीबर्ग ने रक्षात्मक रवैया नहीं अपनाया और लगातार आक्रमण जारी रखा। उनकी काउंटर-प्रेसिंग रणनीति ने सेल्टा विगो को संभलने का मौका नहीं दिया। 32वें मिनट में इगोर मटानोविक की सूझबूझ भरी पासिंग से निकोलस बेस्टे ने आसान गोल कर स्कोर 2-0 कर दिया।

दूसरे हाफ में भी मैच का नियंत्रण फ्रीबर्ग के पास ही रहा। हालांकि सेल्टा विगो ने कुछ बदलाव किए, लेकिन वे खेल की दिशा बदलने में सफल नहीं हो सके। 70वें मिनट में बोर्जा इग्लेसियस ने एक मौका जरूर बनाया, लेकिन उनका शॉट गोल में तब्दील नहीं हो सका।

फ्रीबर्ग ने तीसरा गोल कॉर्नर किक से किया। बेस्टे की गेंद पर मैथियास गिंटर ने शानदार हेडर लगाकर टीम की बढ़त 3-0 कर दी। इसके बाद भी दोनों टीमों को कुछ मौके मिले, लेकिन कोई और गोल नहीं हो सका।

मैच के बाद ग्रिफो ने टीम के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि उनकी टीम ने बेहद परिपक्व और साहसी खेल दिखाया। उन्होंने माना कि 3-0 की बढ़त महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले लेग में स्पेन में खेलना आसान नहीं होगा।

इस जीत के साथ फ्रीबर्ग ने सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ा दिया है, जबकि सेल्टा विगो को वापसी के लिए दूसरे लेग में असाधारण प्रदर्शन करना होगा।

--आईएएनएस