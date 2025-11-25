सैयद मोदी इंटरनेशनल: ट्रीसा-गायत्री की शानदार शुरुआत, जूनियर टीम ने किया प्रभावित

लखनऊ, 25 नवंबर (आईएएनएस)। भारत ने बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 कैंपेन की शुरुआत जीत के साथ की है। टॉप सीड ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने पहले दिन जीत दर्ज की।

देश की टॉप महिला डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने मलेशिया की चेंग सू हुई और टैन जिंग यी के खिलाफ धीमी शुरुआत की, लेकिन इसके बावजूद 19-21, 22-20, 21-9 से मुकाबला अपने नाम किया।

ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहला गेम 19-21 से गंवा चुकी थी। इसके बाद ट्रीसा और गायत्री ने अपना डिफेंस मजबूत करते हुए नेट पर बेहतर खेल दिखाया और दूसरे गेम को 22-20 से अपने नाम किया। इसके बाद 21-9 से शानदार निर्णायक गेम जीतकर प्री-क्वार्टर में जगह बनाई।

इससे पहले, भारत की ऐतिहासिक मेडल जीतने वाली वर्ल्ड जूनियर्स टीम के सदस्यों ने क्वालीफायर में आत्मविश्वास से भरे प्रदर्शन करते हुए सीनियर स्टेज पर भी अपना शानदार फॉर्म जारी रखा।

सी लालरामसांगा और तारिणी सूरी की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ने इजराइल-हंगरी की जोड़ी मिशा जिल्बरमैन और एग्नेस कोरोसी के खिलाफ 21-13, 21-15 से आसान जीत हासिल की। वहीं, एक अन्य मुकाबले में भव्य छाबड़ा और विशाखा टोप्पो ने साथी भारतीय देववर्ट मान और निशु मलिक के खिलाफ 21-19, 21-15 से शानदार जीत दर्ज की।

पुरुष युगल ड्रॉ में दूसरे वरीय साई प्रथीक और पी. कृष्णमूर्ति रॉय ने स्वर्णराज बोरा और निबिर रंजन को 21-8, 21-17 से शिकस्त देकर अगले दौर में जगह बनाई।

पांचवीं वरीयता प्राप्त हरिहरन अम्मसकरुनन और एमआर अर्जुन ने अपनी शानदार लय जारी रखते हुए आयुष माखिजा और सुजे तांबोली को 21-11, 21-13 से मात देकर प्री-क्वार्टरफाइनल में प्रवेश किया। अर्जुन तुर्की, अल ऐन और तेलंगाना में लगातार तीन खिताब जीतकर लखनऊ पहुंचे थे।

महिला डबल्स में, प्रिया कोंजेंगबाम और श्रुति मिश्रा भी रीना और समृद्धि सिंह पर 21-8, 21-11 से शानदार जीत के साथ आगे बढ़ीं।

--आईएएनएस

आरएसजी/डीएससी