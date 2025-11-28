सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी : पंजाब के खिलाफ अंकित-निशांत की फिफ्टी, हरियाणा ने सुपर ओवर में जीता मैच

हैदराबाद, 28 नवंबर (आईएएनएस)। हरियाणा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के एलीट ग्रुप सी मुकाबले में शुक्रवार को पंजाब के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की। इस टीम ने सुपर ओवर में मुकाबला अपने नाम किया।

जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए इस मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी हरियाणा की टीम ने पंजाब के खिलाफ 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 207 रन बनाए।

इस टीम ने महज 6 रन पर अर्श रंगा (2) का विकेट गंवा दिया था। यहां से कप्तान अंकित कुमार ने निशांत सिंधु के साथ दूसरे विकेट के लिए 34 गेंदों में 74 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अंकित 26 गेंदों में 4 छक्कों और 5 चौकों के साथ 51 रन बनाकर आउट हुए।

यहां से निशांत संधु ने यशवर्धन दलाल के साथ तीसरे विकेट के लिए 31 गेंदों में 62 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। निशांत ने 33 गेंदों में 3 छक्कों और 8 चौकों के साथ 61 रन की पारी खेली।

इनके अलावा, यशवर्धन दलाल ने 27, जबकि सुमित कुमार ने 28 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

विपक्षी खेमे से अश्विनी कुमार ने सर्वाधिक 3 विकेट निकाले, जबकि अभिषेक शर्मा, रमनदीप सिंह, हरप्रीत बरार और मयंक मार्कंडेय ने 1-1 विकेट हासिल किया।

इसके जवाब में पंजाब की टीम ने भी 20 ओवरों के खेल में 7 विकेट खोकर 207 रन बनाए। इस टीम ने 28 के स्कोर तक अपने सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा दिया था। यहां से साहिल अरोड़ा ने अनमोलप्रीत सिंह के साथ तीसरे विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला। साहिल 18 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए।

यहां से नवल वढेरा ने अनमोलप्रीत सिंह के साथ चौथे विकेट के लिए 49 रन जुटाकर टीम को 145 के स्कोर तक पहुंचाया। अनमोलप्रीत सिंह ने 37 गेंदों में 5 छक्कों और 8 चौकों के साथ 81 रन की पारी खेली। इनके अलावा, सनवीर सिंह ने 16 गेंदों में नाबाद 30 रन बनाए।

विपक्षी टीम से अंशुल कंबाज, युजवेंद्र चहल और सामंत जाखड़ ने 2-2 विकेट निकाले।

खेल सुपर ओवर में पहुंचा, जहां पंजाब ने 3 गेंदों में 1/2 का स्कोर बनाया। इसके जवाब में हरियाणा की टीम ने पहली गेंद पर ही चौके के साथ मुकाबला अपने नाम किया।

--आईएएनएस

आरएसजी