सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी: नितीश राणा की कप्तानी पारी, दिल्ली ने सौराष्ट्र को हराया

अहमदाबाद, 30 नवंबर (आईएएनएस)। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रविवार को ग्रुप डी के एक मुकाबले में दिल्ली ने सौराष्ट्र को 10 रन से हरा दिया। दिल्ली की इस जीत में कप्तान नितीश राणा की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी की अहम भूमिका रही।

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सौराष्ट्र ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 4 विकेट पर 207 रन बनाए। कप्तान नितीश राणा ने 41 गेंद पर 7 छक्के और 3 चौकों की मदद से 76 रन की पारी खेली। इसके अलावा, यश धुल ने 30 गेंद पर 47, आयुष बडोनी ने 25 गेंद पर 33, हिम्मत सिंह ने 6 गेंद पर नाबाद 18, और अनुज रावत ने 8 गेंद पर नाबाद 17 रन बनाए।

नितीश राणा ने इस घरेलू सीजन में फिर से दिल्ली टीम में बतौर कप्तान वापसी की है। पिछले सीजन वह उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे।

सौराष्ट्र के लिए कप्तान जयदेव उनादकट, चिराग जानी, धर्मेंद्र सिंह जडेजा और पार्श्वराज राणा ने 1-1 विकेट लिए।

208 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी सौराष्ट्र ने पारी की शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की, लेकिन अंत में 10 रन से पीछे रह गई। सौराष्ट्र 20 ओवर में 5 विकेट पर 197 रन ही बना सकी। सौराष्ट्र के लिए प्रेरक मांकड़ ने 28 गेंद पर 3 छक्के और 3 चौके की मदद से 50 रन बनाए। इसके अलावा हार्विक देसाई ने 19 गेंद पर 32,

पार्श्वराज राणा ने 23 गेंद पर 24, रुचिर अहीर ने 21 गेंद पर 39 और लकी राज वघेला ने 7 गेंद पर 23 रन बनाए।

लकी राज और रुचिर ने आखिरी ओवरों में सौराष्ट्र को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की लेकिन उनका प्रयास असफल रहा।

दिल्ली के लिए सुयश शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए। सुयश को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

