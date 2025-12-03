सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी: काम न आया वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड शतक, महाराष्ट्र ने बिहार को 3 विकेट से हराया

कोलकाता, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। वैभव सूर्यवंशी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। मंगलवार को ईडन गार्डन में महाराष्ट्र के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने धुआंधार शतक लगाया।

बिहार की तरफ से खेलते हुए सूर्यवंशी ने सिर्फ 61 गेंदों पर 108 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने सात चौके और सात छक्के लगाए। यह सूर्यवंशी का सिर्फ अपने 16वें प्रोफेशनल T20 मैच में तीसरा शतक था। इसके अलावा, यह उनका सबसे धीमा शतक है, जो 58 गेंदों में तीन अंकों तक पहुंचा।

बिहार टीम की उपकप्तानी कर रहे सूर्यवंशी की 108 रन की पारी की बदौलत बिहार ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 176 रन का स्कोर बनाया। आकाश राज ने 26 और आयुष लोहारुका ने 25 रन बनाए।

इस साल की शुरुआत में, सूर्यवंशी ने सिर्फ 14 साल और 23 दिन की उम्र में आईपीएल में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के तौर पर शतक लगाकर इतिहास रचा था। गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने 35 गेंद पर शतक लगाया था। यह किसी भारतीय की आईपीएल की सबसे तेज सेंचुरी थी और क्रिस गेल के बाद ओवरऑल लीग की दूसरी सबसे तेज सेंचुरी थी।

हालांकि वैभव सूर्यवंशी की शतकीय पारी बिहार के काम नहीं आई। बिहार को महाराष्ट्र ने 3 विकेट से हरा दिया।

महाराष्ट्र के लिए कप्तान पृथ्वी शॉ ने 30 गेंद पर 11 चौकों और 1 छक्के की मदद से 66 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत महाराष्ट्र ने 19.1 ओवर में 7 विकेट पर 182 रन बनाकर मैच 3 विकेट से जीता। नीरज जोशी ने 30, रंजीत निकम ने 27 और निखील ने 22 रन बनाए। पृथ्वी शॉ प्लेयर ऑफ द मैच रहे।

बिहार की तरफ से अगर किसी दूसरे बल्लेबाज ने भी तेजी से रन बनाए होते, तो वैभव का रिकॉर्ड शतक बिहार को महाराष्ट्र के खिलाफ जीत दे जाता।

--आईएएनएस

