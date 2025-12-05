खेल

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी: केएम आसिफ का पंच, केरल ने मुंबई को 15 रन से हराया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 05, 2025, 03:55 AM

लखनऊ, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। इकाना क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप ए के मुकाबले में केरल ने मुंबई को 15 रन से हरा दिया। केरल की जीत में दाएं हाथ के तेज गेंदबाज केएम आसिफ की अहम भूमिका रही। आसिफ ने 24 रन देकर 5 विकेट झटके।

केरल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। पारी की शुरुआत करने उतरे कप्तान संजू सैमसन के 28 गेंद पर 1 छक्का और 8 चौकों की मदद से बनाए 46 रन, विष्णु विनोद के 40 गेंद पर 43 रन, मोहम्मद अजहरुद्दीन के 25 गेंद पर 32 और शराफुद्दीन के 15 गेंद पर 35 रन की मदद से टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए।

मुंबई के लिए कप्तान शार्दुल ठाकुर, अथर्व अंकोलेकर, शम्स मुलानी, साइराज पाटिल और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट लिए।

179 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही। फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज आयुष म्हात्रे महज 3 रन बनाकर शराफुद्दीन की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद अजिंक्य रहाणे ने 18 गेंद पर 32, सरफराज खान ने 40 गेंद पर 52 और सूर्यकुमार यादव ने 25 गेंद पर 32 रन बनाए, लेकिन निचले क्रम की असफलता ने मुंबई को विजयी लक्ष्य से दूर रखा। मुंबई 19.4 ओवर में 163 रन पर सिमट गई।

केरल की तरफ से केएल आसिफ ने 3.4 ओवर में 24 रन देकर 5 विकेट लिए। विग्नेश पुथुर ने 2, शराफुद्दीन, एम डी निधिश, और अब्दुल बासित ने 1-1 विकेट लिए।

मुंबई की यह सीजन की पहली हार थी।

केरल की पांचवें मैच में यह तीसरी जीत थी। इस जीत के साथ केरल के 12 अंक हो गए हैं। ग्रुप ए में केरल तीसरे स्थान पर है। 5 मैचों में 4 जीत के साथ मुंबई पहले और 5 मैचों में 4 जीत के साथ आंध्र की टीम दूसरे स्थान पर है।

--आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...