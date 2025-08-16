खेल

स्वतंत्रता दिवस पर विराट कोहली ने वीर जवानों को किया याद

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 16, 2025, 09:17 AM

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने देश की सुरक्षा में लगे वीर जवानों के लिए बेहद भावुक करने वाला पोस्ट लिखा है। कोहली ने लिखा है कि उन्हें भारतीय होने पर गर्व है।

विराट कोहली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में भारतीय सेना की तस्वीर लगाते हुए कैप्शन में लिखा है, "आज, हम स्वतंत्रता में मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे अडिग साहस के साथ खड़े रहे। हम अपने नायकों के बलिदानों को इस स्वतंत्रता दिवस पर सलाम और सम्मान करते हैं। भारतीय होने पर गर्व है। जय हिंद।"

विराट कोहली का एक भारतीय होने के नाते स्वतंत्रता दिवस से गहरा जुड़ाव तो है ही, एक क्रिकेटर के तौर पर भी उनके लिए यह दिन बेहद यादगार है। कोहली एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिनके नाम स्वतंत्रता दिवस पर शतक लगाने की उपलब्धि है। 2019 में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में शतक लगाया था। तब उन्होंने नाबाद 114 रन की पारी खेली थी।

विराट कोहली टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं। आखिरी बार भारत के लिए वह दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते दिखे थे। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर 12 साल बाद खिताब जीता था।

भारत में विराट कोहली आरसीबी के लिए आईपीएल में खेलते दिखे थे। यह सीजन आरसीबी के लिए भी यादगार रहा था। 18वें सीजन में आरसीबी पहली बार चैंपियन बनी।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अक्टूबर में तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है। उस सीरीज में विराट फील्ड पर दिखेंगे। उनके साथ वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी दिखेंगे। कोहली की तरह रोहित शर्मा भी टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं।

--आईएएनएस

पीएके/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...