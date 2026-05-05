सेविला ने रियल सोसिएदाद को 1-0 से हराया, एलेक्सिस सांचेज ने दागा एकमात्र गोल

सेविला, 5 मई (आईएएनएस)। रियल सोसिएदाद को सेविला एफसी के खिलाफ 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। दूसरे हाफ की शुरुआत में एलेक्सिस का एक गोल निर्णायक साबित हुआ। इससे टक्सुरी उर्दिन के पास पांचवां स्थान हासिल करने का बहुत कम मौका बचा।

रियल ने अच्छी शुरुआत की लेकिन मौकों को गोल में बदल पाने में सफलता नहीं मिली। सेविला, अपनी स्थिति की गंभीरता और अपने घरेलू दर्शकों के समर्थन से उत्साहित होकर, ब्रेक से पहले ज्यादा खतरनाक लग रहा था।

दूसरे हाफ की शुरुआत रियल सोसिएदाद के लिए एक अच्छे मौके के साथ हुई जब ओस्कारसन ने एक क्रॉस दिया जिसे ओयारजाबल आसानी से नहीं पहुंचा पाए। लेकिन सेविला ने अपने पहले असली मौके का पूरा फायदा उठाया, एलेक्सिस ने मेजबान टीम को आगे कर दिया।

उस पॉइंट से, रियल सोसिएदाद का अटैक फीका रहा, और वे कभी भी ऐसे मौके नहीं बना पाए जिनसे बराबरी हो सकती थी। एक हार जिससे पांचवें नंबर पर रहने की उनकी उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। चार मैच बाकी हैं, और उनका मकसद सीजन को मजबूती से खत्म करना है।

सेविला के कोच लुइस गार्सिया प्लाजा ने कहा, "लेवांटे के खिलाफ पहले हाफ में टीम बहुत बुरी हालत में थी। तब से, हमने पांच गेम खेले हैं और मुझे लगता है कि हमने जो पॉइंट्स कमाए हैं, उन्हें देखते हुए हमने बहुत बुरा नहीं खेला है। टीम बेहतर हो रही है, और पहला हाफ दबाव बनाने, गोल करने के मौकों और अटैकिंग खेल के मामले में बहुत अच्छा था। यह 3-0 से खत्म होना चाहिए था, लेकिन हमें बहुत नुकसान होने वाला है।"

सेविला के स्ट्राइकर एलेक्सिस सांचेज ने जीत के बाद कहा, "मैं शांत रहा और मैच को अच्छे से खत्म किया। इसीलिए वे मुझे यहां लाए, मेरे अनुभव के लिए, और मैं इसे दिखाता रहता हूं क्योंकि मैं शारीरिक रूप से फिट हूं। मुझे यहां यही मिला है, जो मेरे करियर की सबसे मुश्किल चीज है। यह ग्रुप एकजुट है।"

चिली के इस खिलाड़ी ने कहा, "मैं यहां इसलिए आया क्योंकि सेविला एक बड़ा क्लब है, जिसका बहुत बड़ा फैनबेस है और एक शानदार स्टेडियम है। यहां खेलने वालों में पैशन और टैलेंट दोनों होना चाहिए।"

--आईएएनएस

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