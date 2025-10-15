खेल

सऊदी अरब और कतर ने फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफाई किया

Oct 15, 2025, 08:04 AM

जेद्दा, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। सऊदी अरब और कतर ने फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और इराक को एशियन क्वालीफायर के पांचवें दौर में जगह मिली है।

एशियन क्वालीफायर के चौथे दौर में छह टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया था, जिसमें ग्रुप विजेता को सीधे विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने का मौका मिला है।

सऊदी अरब ने मंगलवार को इराक के साथ 0-0 से ड्रॉ खेलकर फीफा विश्व कप 2026 के लिए टिकट पक्का कर लिया। इस नतीजे के साथ हर्वे रेनार्ड की टीम एएफसी एशियन क्वालीफायर- रोड टू 26 प्लेऑफ के ग्रुप बी में शीर्ष पर रही।

सऊदी अरब ने इराक के खिलाफ गोल के कई मौके गंवाए, लेकिन इसके बावजूद लगातार तीसरी बार फीफा विश्व कप में जगह बनाई।

हर्वे रेनार्ड की टीम ने जेद्दा में खेले गए मैच में गेंद पर पूरी तरह कब्जा बनाए रखा, हालांकि गोल दागने में नाकाम रहे। इस बीच सलेम अल दोसारी ने चार बार गोल का प्रयास किया, लेकिन सफलता हासिल नहीं कर सके।

दूसरी ओर, इराक दूसरे हाफ के इंजरी टाइम तक कोई भी शॉट ऑन टारगेट नहीं लगा सका। जब भी इराक ने कोशिश की सऊदी गोलकीपर नवाफ अलकीदी ने शानदार बचाव किया।

'ग्रीन फाल्कन्स' ने कतर 2022 में अर्जेंटीना को शिकस्त देकर सनसनी मचाई थी। यह टीम अब अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बराबरी करने और उसे पीछे छोड़ने की कोशिश करेगी। साल 1994 में यूएसए में खेले गए विश्व कप में इस टीम ने अंतिम 16 में जगह बनाई थी।

दूसरी ओर, संयुक्त अरब अमीरात पर 2-1 से जीत हासिल करते हुए कतर ने फीफा विश्व कप 2026 में अपनी जगह पक्की कर ली है।

मुकाबले के दूसरे हाफ में बुआलेम खोकी (49वें मिनट) और पेड्रो मिगुएल (74वें मिनट) के गोल की मदद से संयुक्त अरब अमीरात पर जीत हासिल करते हुए एएफसी एशियन क्वालीफायर्स- रोड टू 26 प्लेऑफ के ग्रुप-ए से अगले साल होने वाले फाइनल में जगह पक्की कर ली।

