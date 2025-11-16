साउथ अफ्रीका सस्ते में ऑलआउट, भारत को जीत के लिए सिर्फ 124 रन का टारगेट

कोलकाता, 16 नवंबर (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीकी टीम ईडन गार्डन्स में जारी पहले टेस्ट की दूसरी पारी में महज 153 रन पर सिमट गई। इसी के साथ भारत को जीत के लिए सिर्फ 124 रन का टारगेट मिला है।

मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीकी टीम पहली पारी में सिर्फ 159 रन पर सिमट गई। इस पारी में एडेन मार्करम ने सर्वाधिक 31 रन बनाए। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट निकाले, जबकि मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को 2-2 सफलताएं हाथ लगीं।

इसके जवाब में भारतीय टीम पहली पारी में 189 रन ही बना सकी। मेजबान देश ने 30 रन की बढ़त हासिल की। केएल राहुल ने सर्वाधिक 39 रन बनाए, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने 29 रन का योगदान दिया। साउथ अफ्रीका की ओर से साइमन हार्मर ने 4, जबकि मार्को जेनसन ने 3 विकेट अपने नाम किए।

साउथ अफ्रीकी टीम दूसरी पारी में दबाव में नजर आई। टीम ने 18 के स्कोर पर रयान रिकेल्टन (11) का विकेट गंवा दिया था। यहां से विकेटों का पतझड़ लग गया। टीम ने महज 91 रन तक अपने 7 विकेट गंवा दिए।

यहां से कॉर्बिन बॉश ने टेंबा बावुमा के साथ आठवें विकेट के लिए 44 रन की साझेदारी करते हुए टीम को शतक के पार पहुंचाया।

साउथ अफ्रीका की ओर से कप्तान बावुमा ने 136 गेंदों में 4 चौकों की मदद से नाबाद 55 रन बनाए, जबकि बॉश ने 37 गेंदों में 25 रन की पारी खेली।

भारत की तरफ से इस पारी में रवींद्र जडेजा ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज को 2-2 विकेट हाथ लगे। इनके अलावा, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट हासिल किया।

भारतीय कप्तान शुभमन गिल दूसरी पारी में नहीं उतरेंगे। पहली पारी में बल्लेबाजी के दौरान गर्दन में चोट के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तीसरे दिन की शुरुआत से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने स्पष्ट कर दिया था कि गिल इस मैच का शेष हिस्सा नहीं खेलेंगे।

भारत के पास दो मुकाबलों की सीरीज में बढ़त हासिल करने का शानदार मौका है। सीरीज का दूसरा मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा।

--आईएएनएस

आरएसजी