साउथ अफ्रीकी कप्तान मार्करम ने क्विंटन डी कॉक को सराहा, पिच को लेकर कही ये बात

न्यू चंडीगढ़, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका ने भारत के विरुद्ध मुल्लांपुर में खेले गए दूसरे टी20 मैच को 51 रन से जीतकर पांच मुकाबलों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। साउथ अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्करम ने सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक की सराहना करते हुए स्वीकारा है कि महाराज यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच अच्छी थी।

गुरुवार को खेले गए इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 213 रन बनाए। इस पारी में क्विंटन डी कॉक ने 46 गेंदों में 7 छक्कों और 5 चौकों के साथ 90 रन बनाए। इस दौरान क्विंटन डी कॉक ने एडेन मार्करम के साथ दूसरे विकेट के लिए 47 गेंदों में 83 रन जुटाए।

विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 19.1 ओवरों में महज 162 रन पर सिमट गई। भारत की तरफ से तिलक वर्मा ने 34 गेंदों में 62 रन बनाए, लेकिन टीम इंडिया को जीत नहीं दिला सके।

पांच मुकाबलों की सीरीज में बराबरी हासिल करने के बाद साउथ अफ्रीकी कप्तान ने कहा, "यह मैच शानदार रहा। मुकाबले की शुरुआत क्विंटन डी कॉक की खास पारी और कुछ बेहतरीन योगदान के साथ हुई। गेंदबाज सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस मुकाबले में हमारी फील्डिंग भी अच्छी थी। यहां की पिच अच्छी थी। यहां गेंदबाजों के लिए मौके थे। अगर बल्लेबाज जम जाते, तो वे गेंदबाजों पर दबाव डाल सकते थे। यहां भारत के लिए बढ़िया सपोर्ट था।"

उन्होंने कहा, "एक खिलाड़ी के तौर पर आप चाहते हैं कि आपको लगातार मौके मिलें। प्राथमिकता यही है कि विश्व कप के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम चुनी जाए। एसए20 खत्म होने तक हमें सभी खिलाड़ियों को पर्याप्त गेमटाइम देना होगा। आप आगे आते हैं और जो भी जरूरत हो, वह करते हैं। मैंने मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की है। आप कभी भी टीम से बड़े नहीं होते। यह एक अच्छी आदत है। पारी के बीच में हम अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। हालांकि, हमें इस पर विचार करेंगे।"

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला धर्मशाला में 14 दिसंबर को खेला जाना है, जिसके बाद लखनऊ और अहमदाबाद में क्रमश: 17 और 19 दिसंबर को सीरीज के अंतिम दो मुकाबले आयोजित होंगे।

--आईएएनएस

आरएसजी