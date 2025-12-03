साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में पंड्या की वापसी, गिल को लेकर ये फैसला

नई दिल्ली, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मुकाबलों की टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम में हार्दिक पंड्या की वापसी हुई है; उनके साथ जसप्रीत बुमराह भी इस सीरीज में खेलते नजर आने वाले हैं। शुभमन गिल को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है, लेकिन उनका सीरीज में हिस्सा लेना फिटनेस पर निर्भर करेगा।

शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बल्लेबाजी के दौरान चोटिल हुए थे। फिलहाल वह रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।

भारतीय टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में है। इस टीम में अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को भी चुना गया है। जितेश शर्मा और संजू सैमसन विकेटकीपर की भूमिका निभाएंगे, जबकि अक्षर पटेल बतौर ऑलराउंडर इस टीम का हिस्सा होंगे।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर को भी मौका दिया गया है।

हार्दिक पंड्या 26 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के सुपर-4 मैच के दौरान चोटिल हुए थे। इसके बाद उन्हें करीब 2 महीनों तक क्रिकेट मैदान से बाहर रहना पड़ा।

हार्दिक पंड्या ने 2 दिसंबर को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के साथ प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की। उन्होंने बड़ौदा की ओर से खेलते हुए पंजाब के खिलाफ नाबाद 77 रन की पारी खेलने के अलावा, 1 विकेट भी हासिल किया। पंड्या बड़ौदा की जीत के हीरो रहे, और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' के खिताब से नवाजा गया।

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच 9 दिसंबर को कटक में खेला जाएगा, जिसके बाद 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ में दूसरे मुकाबले का आयोजन होगा। सीरीज का तीसरा मुकाबला धर्मशाला में 14 दिसंबर को खेला जाएगा। चौथा मैच 17 दिसंबर को लखनऊ में होगा, जबकि सीरीज का पांचवां और अंतिम मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाना है।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर।

--आईएएनएस

आरएसजी/डीएससी