साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में सोनी बेकर करेंगे डेब्यू

नई दिल्ली, 1 सितंबर (आईएएनएस)। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच 2 सितंबर से तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज शुरू होगी। 22 वर्षीय तेज गेंदबाज सोनी बेकर हेडिंग्ले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में इंग्लैंड के लिए डेब्यू करने जा रहे हैं।

22 वर्षीय सोनी बेकर ने 'द हंड्रेड' में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की ओर से खेलते हुए प्रभावशाली प्रदर्शन किया। माना जा रहा है कि सोनी इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के एशेज दौरे के लिए इंग्लैंड की टीम का हिस्सा बन सकते हैं।

हैम्पशायर के बेकर ने जनवरी 2025 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ इंग्लैंड लायंस की ओर से खेलते हुए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था।

सोनी बेकर के करियर को देखें, तो उन्होंने 7 फर्स्ट क्लास मुकाबलों की 13 पारियों में 33.90 की औसत के साथ 22 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा, 11 लिस्ट-ए मुकाबलों में सोनी 19 विकेट हासिल कर चुके हैं।

सोनी बेकर ने अपने टी20 करियर में 21 मुकाबले खेले, जिसमें 24 शिकार किए हैं।

इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच साल 1992 से अब तक कुल 71 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 30 मैच जीते, जबकि 35 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों के बीच एक मैच टाई रहा। वहीं, पांच मुकाबले बेनतीजा रहे।

इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच लीड्स में वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाना है, जिसके बाद लंदन में 4 सितंबर को दूसरे मुकाबले का आयोजन होगा। तीसरा मैच साउथैम्पटन में 7 सितंबर को खेला जाएगा।

वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमें तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेंगी। पहला मैच 10 सितंबर को कार्डिफ में होगा, जबकि अगला मुकाबला 12 सितंबर को मैनचेस्टर में आयोजित होगा। सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच 14 सितंबर को नॉटिंघम में खेला जाना है।

पहले वनडे मुकाबले के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: जेमी स्मिथ, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रुक (कप्तान), जोस बटलर, जैकब बेथेल, विल जैक्स, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, सोनी बेकर।

--आईएएनएस

आरएसजी