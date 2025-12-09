साउथ अफ्रीका का बुरा हाल, मेहमान टीम को सिर्फ 74 रन पर समेटकर भारत ने रचा इतिहास

कटक, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीकी टीम ने भारत के खिलाफ बाराबती स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 मुकाबले को 101 रन के बड़े अंतर से गंवा दिया। 176 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम महज 74 रन पर सिमट गई। यह साउथ अफ्रीका का किसी भी टीम के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में न्यूनतम स्कोर रहा।

साउथ अफ्रीकी टीम मंगलवार को खेले गए इस मुकाबले में महज 12.3 ओवरों का ही सामना कर सकी। टी20 इतिहास में ऐसा छठी बार था, जब यह टीम 100 के आंकड़े को नहीं छू सकी।

इससे पहले साउथ अफ्रीकी टीम भारत के खिलाफ 17 जून 2022 को राजकोट में खेले गए टी20 मुकाबले में 16.5 ओवरों में 87 रन पर सिमट गई थी।

यह टीम 21 फरवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 89 रन पर, जबकि 14 दिसंबर 2023 को भारत के खिलाफ 95 रन पर ऑलआउट हो चुकी है। साउथ अफ्रीकी टीम 26 फरवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 96 रन पर सिमट गई थी। इस टीम ने 14 अगस्त 2018 को श्रीलंका के विरुद्ध महज 98 रन बनाए थे।

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कटक में खेले गए पहले टी20 मैच की बात करें, तो भारत ने टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 175 रन बनाए। भारत की ओर से हार्दिक पंड्या ने 28 गेंदों में 4 छक्कों और 6 चौकों के साथ 59 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि तिलक वर्मा ने 26 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

साउथ अफ्रीका की तरफ से लुंगी एनगिडी ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि सिंपाला ने 2 विकेट निकाले। इनके अलावा डोनोवन फेरीरा ने 1 विकेट अपने नाम किया।

इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम की शुरुआत खराब रही। मेहमान टीम ने दूसरी गेंद पर ही क्विंटन डी कॉक (0) का विकेट गंवा दिया था। यहां से देवाल्ड ब्रेविस ने 22 रन बनाए, लेकिन साउथ अफ्रीका को शर्मनाक हार से नहीं बचा सके।

भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट हासिल किए। बुमराह ने टी20 फॉर्मेट में 100 विकेट पूरे किए। इसी के साथ वह तीनों फॉर्मेट में विकेटों का शतक लगाने वाले दुनिया के पांचवें गेंदबाज बन गए। उनसे पहले लसिथ मलिंगा, टिम साउदी, शाकिब अल हसन और शाहीन अफरीदी यह कारनामा कर चुके थे।

--आईएएनएस

आरएसजी/डीएससी