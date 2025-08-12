साउथ अफ्रीकी गेंदबाज, जो 150 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार के साथ उड़ा रहा होश

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। भले ही साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया के हाथों पहले टी20 मैच में 17 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन क्वेना मफाका ने अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से सभी का ध्यान खींचा।

इस 19 वर्षीय गेंदबाज ने डार्विन के मारारा क्रिकेट ग्राउंड पर शनिवार को 20 रन देकर चार विकेट अपने नाम किए। क्वेना मफाका ने 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिचेल ओवेन का ऑफ स्टंप उखाड़ा।

माफाका की फील्डिंग भी उनकी गेंदबाजी से मेल खाती है। उन्होंने पावरप्ले में कगिसो रबाडा की गेंद पर दो शानदार कैच लपके और ट्रैविस हेड और ऑस्ट्रेलियाई टी20 कप्तान मिशेल मार्श को पवेलियन वापस भेजा।

2024 की शुरुआत में आईसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुने जाने के बाद से क्वेना मफाका सीनियर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तेजी से आगे बढ़े हैं। मफाका 18 साल और 270 दिन की उम्र में दक्षिण अफ्रीका के सबसे कम उम्र के टेस्ट डेब्यू करने वाले खिलाड़ी हैं।

शानदार प्रदर्शन के दम पर मफाका को मुंबई इंडियंस ने आईपीएल-2024 के लिए अपने साथ जोड़ा, जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 2025 सीजन के लिए अनुबंधित किया।

मफाका ने 2024 के अंत में दक्षिण अफ्रीका के लिए डेब्यू किया और पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले वनडे में 151 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की। अपने पहले ही वनडे मैच में उन्होंने चार शिकार किए। मफाका अंतरराष्ट्रीय करियर में 13 मैच खेलते हुए 18 विकेट अपने नाम कर चुके हैं।

मफाका के साथ रयान रिकेल्टन ने इस तेज गेंदबाज की तारीफ करते हुए कहा, "मैदान पर उनका स्वभाव काफी उग्र है, लेकिन ड्रेसिंग रूम में बहुत शांत रहते हैं। एक युवा खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके घर में डटकर मुकाबला करते देखना अच्छा लगता है।"

दक्षिण अफ्रीका को उम्मीद होगी कि मंगलवार को होने वाले दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में मफाका फिर से शानदार प्रदर्शन करेंगे।

--आईएएनएस

आरएसजी