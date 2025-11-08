खेल

Nov 08, 2025, 05:31 PM
साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ ऋषभ पंत चोटिल, रिटायर्ड हर्ट होकर वापस लौटे

बेंगलुरु, 8 नवंबर (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट मैच में भारत-ए के कप्तान ऋषभ पंत रिटायर्ड हर्ट होकर वापस लौटे, जिसने भारतीय फैंस को चिंता में डाल दिया है। पंत 14 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने जा रही टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का अहम हिस्सा हैं।

शनिवार को मुकाबले के तीसरे दिन, पहले सेशन में साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज त्सेपो मोरकी की गेंद पंत के शरीर और हेलमेट पर तीन बार लगी, जिसके बाद उन्हें भारत ए की दूसरी पारी के 34वें ओवर में रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा। उस समय तक पंत 22 गेंदों पर 17 रन बना चुके थे।

ऋषभ पंत इस पारी में पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे। बार-बार गेंद लगने से पंत तकलीफ में थे। हर बार जब गेंद उनके बल्ले पर लगती, तो पंत दर्द में नजर आ रहे थे।

हालांकि, पंत बल्लेबाजी जारी रखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन एहतियातन इंडिया-ए के कोच ऋषिकेश कानिटकर और फिजियो को उन्हें मैदान से बाहर ले जाना पड़ा।

ऋषभ पंत जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर मैनचेस्ट में खेले गए मुकाबले में चोटिल हुए थे। क्रिस वोक्स की गेंद उनके पैर पर लगी थी। अंगूठे में फैक्चर के बाद उन्हें ठीक होने में करीब 98 दिनों का समय लगा।

सर्जरी के बाद पंत ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दो महीने रिहैब में बिताए और फिर भारत-ए के लिए खेलने से पहले सितंबर की शुरुआत में ट्रेनिंग शुरू की।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर चुका है। 15 सदस्यीय टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में है। इस टीम में विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत की वापसी हुई है। वह टीम के उपकप्तान भी हैं।

बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 में जारी इस मुकाबले की बात करें, तो भारत-ए पहली पारी में 255 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका-ए ने पहली पारी में सिर्फ 221 रन बनाए।

भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 53 ओवरों के खेल तक 5 विकेट खोकर 175 रन बना लिए हैं। मेजबान टीम के पास फिलहाल 209 रन की लीड है।

--आईएएनएस

आरएसजी

