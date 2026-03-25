साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड: टी20 सीरीज में सिर्फ 2 बल्लेबाजों ने जुटाए 100 रन, जानें गेंदबाजों में टॉप कौन?

नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज 3-2 से अपने नाम की। मेहमान साउथ अफ्रीकी टीम ने सीरीज का पहला मैच 7 विकेट से अपने नाम किया, जिसके बाद अगले मैच को 68 रन से गंवा दिया। इसके बाद कीवी टीम ने तीसरे टी20 मैच को 8 विकेट से जीतकर सीरीज में 2-1 से लीड बना ली थी।

यहां से साउथ अफ्रीका ने चौथा मैच 19 रन से अपने नाम करते हुए सीरीज को रोमांचक बना दिया था। अंतिम मुकाबले में 33 रन से जीत दर्ज करते हुए साउथ अफ्रीका ने सीरीज जीत ली।

इस पूरी सीरीज में सिर्फ 2 ही बल्लेबाज 100 रन जुटा सके। कॉनर एस्टरहुइजन ने पांच मुकाबलों में 50 की औसत के साथ 200 रन बनाए। इस दौरान दो अर्धशतक भी लगाए। साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ने इस सीरीज मे 45*, 8, 15, 57 और 75 रन की पारियां खेलीं।

इनके अलावा, न्यूजीलैंड के डेवोन कॉन्वे इस सीरीज में 100 रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, जिन्होंने 3 मुकाबलों में 33.33 की औसत के साथ 100 रन बनाए। कॉन्वे ने सीरीज के पहले मैच में सिर्फ 1 ही रन बनाया। इसके बाद अगले मुकाबले में 60 रन की पारी खेली। सीरीज के तीसरे मैच में कॉन्वे 39 रन बनाकर आउट हुए थे।

इस सीरीज के शीर्ष गेंदबाजों की बात करें, तो साउथ अफ्रीकी पेसर गेराल्ड कोएत्जी ने 5 मुकबलों में 18.5 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 117 रन देकर 8 विकेट हासिल किए। इस मामले में कीवी गेंदबाज बेन सियर्स संयुक्त रूप से नंबर-1 रहे, जिन्होंने 5 मुकाबलों में 18 ओवर गेंदबाजी करते हुए 116 रन देकर 8 विकेट हासिल किए।

इस लिस्ट में साउथ अफ्रीका के ऑटनील बार्टमैन और केशव महाराज संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर हैं। बार्टमैन ने 4 मुकाबलों में 16.57 की औसत के साथ 7 विकेट निकाले, जबकि केशव ने 5 मुकाबलों में 22.43 की औसत के सात 7 विकेट अपने नाम किए। मिचेल सेंटनर, वियान मुल्डर और काइल जेमीसन ने सीरीज में 5-5 विकेट हासिल किए।

--आईएएनएस

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