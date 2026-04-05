सड़क सुरक्षा को लेकर धोनी कुछ करते हैं तो बड़ा बदलाव आएगा : हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार

नई दिल्ली, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत में हेलमेट मैन के नाम से लोकप्रिय राघवेंद्र कुमार का कहना है कि अगर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी सड़क सुरक्षा के लिए कुछ पहल करते हैं, तो इससे बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राघवेंद्र ने कहा कि धोनी लोगों के बीच काफी मशहूर हैं और उनकी बात हर कोई मानता है।

राघवेंद्र कुमार से जब पूछा गया कि वह सड़क सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करने की पहल में विराट कोहली और एमएस धोनी में से किसे चुनना चाहेंगे? इसके जवाब में उन्होंने आईएएनएस के साथ बात करते हुए कहा कि ऐसे कैंपेन के लिए धोनी बेहतर विकल्प होंगे। उन्होंने कहा कि धोनी और विराट कोहली दोनों ही महान क्रिकेटर हैं, लेकिन वह धैर्य के मामले में धोनी को सलाम करना चाहेंगे।

हेलमेट मैन ने कहा कि धोनी हमेशा ही सबसे पहले सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा कि जब धोनी भी बचपन में गोलकीपर थे, तो उनके माता-पिता ने भी इस बात का ध्यान रखा कि वह हमेशा हेलमेट पहने रहें और इसी कारण वह गोलकीपर से इतने बड़े विकेटकीपर बनने में सफल रहे। राघवेंद्र ने कहा कि धोनी की बात को हर मां भी सुनती है और उनके ऊपर एक फिल्म भी आई है।

राघवेंद्र के अनुसार, धोनी को आज भी घरों में काफी पसंद किया जाता है और बच्चे उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। इसी कारण से वह यह चाहते हैं कि सड़क सुरक्षा के लिए जागरुकता कार्यक्रमों का नेतृत्व धोनी करें।

उन्होंने कहा कि धोनी अगर सड़क सुरक्षा को लेकर कुछ करेंगे, तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हेलमेट मैन ने कहा कि भारत में क्रिकेट का खेल काफी मशहूर है और अगर बीसीसीआई आईपीएल के माध्यम से सड़क सुरक्षा और हेलमेट पहनने को लेकर लोगों को जागरूक करने की पहल करेगी, तो इसका काफी असर देखने को मिलेगा।

उन्होंने कहा कि क्रिकेट के खेल में भी हेलमेट का काफी महत्व है। हेलमेट पहनने के कारण ही बल्लेबाज पूरे आत्मविश्वास के साथ गेंदबाज का सामना कर पाता है और चौके-छक्के लगा पाता है। राघवेंद्र ने बताया कि देश में हर दिन लगभग 1,300 लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाते हैं, जिनमें से ज्यादा मौतें हेलमेट नहीं पहनने की वजह से होती हैं। ऐसे में अगर क्रिकेट के माध्यम से सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा, तो इसका फायदा देखने को मिलेगा।

--आईएएनएस

एसएम/एबीएम