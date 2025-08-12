खेल

स्टेफी ग्राफ : फैंस में ऐसी दीवानगी किसी और महिला टेनिस खिलाड़ी के लिए नहीं दिखी

Aug 12, 2025

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। टेनिस दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय और रोमांचक खेलों में से एक है। इस खेल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाने में जिन खिलाड़ियों की अहम भूमिका रही है, उनमें एक बड़ा नाम स्टेफी ग्राफ का है। चार साल की उम्र में टेनिस शुरू करने वाली ग्राफ ने सिर्फ 13 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में कदम रख दिया था। 17 साल लंबे अपने करियर के दौरान वह दुनिया की सर्वाधिक प्रभावशाली खिलाड़ियों में रहीं और टेनिस के प्रशंसकों के दिलों में अपने जोरदार खेल की बदौलत अमिट छाप छोड़ी।

14 जून 1969 को जर्मनी के मैनहेम में जन्मीं स्टेफी ग्राफ का करियर 1982 से लेकर 1999 तक था। 1982 से 1990 तक वह वेस्ट जर्मनी और 1990 से 1999 तक जर्मनी की तरफ से खेलीं। 17 साल के करियर में 377 सप्ताह तक लगातार वह दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी रहीं। आठ बार उन्होंने कैलेंडर ईयर की समाप्ति नंबर वन रैंक के साथ की। ग्राफ दुनिया की एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने सभी चार मेजर ग्रैंड स्लैम (यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन) कम से कम चार बार जीते हैं। ग्राफ कोर्ट पर अपनी इंटेंसिटी, गति और पावरफुल फोरहैंड के लिए जानी जाती थीं।

ग्राफ ने महिला एकल में कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। 13 अगस्त 1999 को जब उन्होंने टेनिस कोर्ट को अलविदा कहा था, उस समय वह इस खेल की दूसरी सर्वाधिक सफल खिलाड़ी थीं। उनसे आगे मार्गरेट कोर्ट थीं, जिनके नाम सर्वाधिक 24 ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड था। सेरेना विलियम्स ने 2017 में 23वां ग्रैंड स्लैम जीतकर ग्राफ को पीछे छोड़ दिया था। ग्राफ ने करियर में कुल 107 खिताब जीते। अमेरिका की एसोसिएट प्रेस ने ग्राफ को 20वीं सदी का महानतम खिलाड़ी घोषित किया था।

ग्राफ ने अपने करियर में ऑस्ट्रेलियन ओपन चार बार (1988, 1989, 1990, 1994), फ्रेंच ओपन छह बार (1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999), विंबलडन सात बार (1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996) और यूएस ओपन पांच बार (1988, 1989, 1993, 1995, 1996) जीता।

कोर्ट पर बेहतरीन खेल के साथ-साथ ग्राफ से जुड़ी कई अन्य कहानियां हैं, जिसकी वजह से वह सुर्खियों में रहीं।

फैंस स्टेफी ग्राफ के खेल के साथ-साथ उनकी खूबसूरती के दीवाने थे। 1993 में मोनिका सेलेस ग्राफ के लिए चुनौती बनकर उभर रही थी। इसी दौर में एक बड़ी घटना हुई थी, जब मोनिका सेलेस को एक मैच के दौरान अज्ञात शख्स ने पीठ में छुरा घोंप दिया था। बताया जाता है कि ये ग्राफ का एक प्रशंसक था, जो सेलेस की कामयाबी से बहुत खुश नहीं था। बाद में पता चला कि हमलावर दिमागी तौर पर भी अस्थिर था। इस घटना के बाद मोनिका सेलेस ने कोर्ट पर वापसी तो की, लेकिन उनका करियर उड़ान नहीं ले पाया।

फैंस के बीच ग्राफ को लेकर कितनी दीवानगी थी, इसका उदाहरण 1995 में विंबलडन में देखने को मिला। मैच के दौरान जब स्टेफी ग्राफ सर्विस करने जा रही थी, तभी एक फैन ने उन्हें 'विल यू मैरी मी' कहा। फैन की आवाज की गूंज पूरे कोर्ट में सुनाई दी। ग्राफ ने मजाकिया अंदाज में कहा था, 'तुम्हारे पास कितना पैसा है।'

2001 में ग्राफ ने अपने साथी खिलाड़ी आंद्रे अगासी से शादी की। कपल के दो बच्चे हैं।

